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Это все. Кривбасс пропустил второй гол от Бетиса

Лига конференций

0:2 у нас в матче

Это все. Кривбасс пропустил второй гол от Бетиса

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" в словацком Кошице проводит свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги конференции с испанским "Бетисом".

Первый гол криворожцы пропустили уже на 13-й минуте. Удар Алтимири Клищук потянул, вот только на добивании первым успел Авила, который избежал офсайда и переправил мяч в сетку.

Ну а после перерыва гости удвоили счет – Родри на 62-й минуте после сольного прохода сместился с фланга в центр и красиво дал под штангу.

0:2, можем сушить весла.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Кривбасс пропустил от Бетиса уже на 13-й минуте
Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья)
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