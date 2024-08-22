Это все. Кривбасс пропустил второй гол от Бетиса

"Кривбасс" в словацком Кошице проводит свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги конференции с испанским "Бетисом".

Первый гол криворожцы пропустили уже на 13-й минуте. Удар Алтимири Клищук потянул, вот только на добивании первым успел Авила, который избежал офсайда и переправил мяч в сетку.

Ну а после перерыва гости удвоили счет – Родри на 62-й минуте после сольного прохода сместился с фланга в центр и красиво дал под штангу.

0:2, можем сушить весла.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.