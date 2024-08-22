  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца

Лига конференций
Обновлено

Без чудес для криворожан

Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца

Twitter Real Betis

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Тот случай, когда полтора часа команды были на поле, а борьбы никакой мы не увидели. Слишком большая разница в классе.

Уже на старте "Бетис" поджал "Кривбасс" прямо на его половине, и тот начал ошибаться, вывел Фекира на свидание с Клищуком - повезло, что вратарь в тот раз оказался сильнее.

Впрочем, это ненадолго. Уже спустя пару минут Альтимира плотно приложился из-за пределов штрафной, и Клищук отбил точно на набежавшего Авилу. Защита лишь стояла и смотрела футбол - очень похожий эпизод на тот, что был у "Кривбасса" в матче с "Карпатами". Выводов не видно.

Сегодня лучшим отрезком команды Юрия Вернидуба стала середина первого тайма - это период, когда она атаковала, пусть и без ударов.

Уже ближе к перерыву "Бетис" проснулся, и все вернулось на круги своя.

Диего Льоренте съедал Аду, Кардосо контролировал центр поля, и на 62-й минуте преимущество Вердибланкос логично воплотилось во второй мяч - это Авила открылся в глубине, немедленно отправил в прорыв Родри, который исполнил классический "маневр Роббена".

У "Кривбасса" и до этого шансы не проглядывались, а при 0:2 стало страшно, что украинцы могут "поплыть". К счастью, этого не произошло. С одной стороны, Вернидуб немного взбодрил оборону заменами; с другой - "Бетис" абсолютно никуда не торопился.

В концовке лишь Марк Рока со штрафного потревожил Клищука, но тот справился, и на том разошлись.

Ответная встреча - через неделю на "Бенито Вильямарин", хотя, если честно, зачем она? Все и так ясно. Увы, для "Кривбасса" евросезон на 99,9% завершен.

4-й раунд квалификации Лиги конференций

Четверг, 22-е августа

Словакия, Кошице. Стадион "Кошицкая футбольная арена"

"Кривбасс" - "Бетис" 0:2

Голы: Авила 13, Родри 62

"Бетис": Силва - Бельерин, Льоренте, Натан, Пьерро - Кардосо (Рока 63), Алтимира (Карвалью 86) - Родри, Фекир (Лосада 63), Абде - Авила (Диао 63).

Запасные: Адриан, Виейтес, Бартра, Хуанми, Родригес, Карвалью, Форнальс, Лосада, Рока, Сабали, Руибаль, Диао.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

"Кривбасс": Клищук - Бандейра, Романчук, Стецков (Драмбаев 66), Дибанго - Бизимана, Вакулко (Кожушко 79) - Д. Кузык, Лунев, Соса - Принс (Твердохлеб 70).

Запасные: Хома, Маханьков, Понедельник, Хомченовский, Твердохлеб, Драмбаев, Микитишин, Аморозо, Конате, Кожушко, По.

Предупреждения: Абде 33, Принс 43.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Тренер: Арда Кардешлер (Турция).

По теме
yellow-arrow
ЛК. Команда Фаворова феерит в Италии, Пюник с Вакуленко делает заявку, Мудрик играет, Батагов - нет
yellow-arrow
SofaScore определился с лучшим игроком Кривбасса в матче против Бетиса
yellow-arrow
Шанс для Мудрика. Текстовый онлайн матча Лиги конференций Челси - Серветт
Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
amigoalex
22.08.2024 в 23:57
Вы матч то смотрели? Кривбасс нормально смотрелся, не терся к своим воротам. тот матч когда за результат ответствены форварды, а не команда в целом
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 33
amigoalex
22.08.2024 в 23:57
Вы матч то смотрели? Кривбасс нормально смотрелся, не терся к своим воротам. тот матч когда за результат ответствены форварды, а не команда в целом
Ответить
1
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
23.08.2024 в 00:04
Ні,за гру в кінцевій фазі відповідає вся команда.нажаль це той випадок коли нападник вимушений вертатися за мяче,команда не може завершувати атаку ударом!
Ответить
0
0
Александр 22442244 (Миколаїв)
22.08.2024 в 23:50
Ну сегодня буду краток.2 дня, 2 команды, 2 матча, 0 забитых мячей.Разный уровень, как небо и земля.Без шансов.Всё.
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:38
Игры с такими сильными соперниками, как Бетис, сделают Кривбасс более классной командой. Кривбасс только в начале своего славного пути. Главное, шоб Юзик был здоров и Караманиц.
Ответить
1
0
aleks68
23.08.2024 в 00:10
не станет янелоха и кривбасс повторит судьбу днепр-1
Ответить
0
0
avatar
bera012 (Днепр)
22.08.2024 в 23:22
Сейчас главное теперь с Ингульцом не шутить как с Карпатами,,,
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:28
Да на Бетис надо забить и готовиться к Ингульцу, не хватало ещё и селюкам проигрывать.
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
22.08.2024 в 23:50
Так ты и есть селюк.
 
1
1
наварін (Київ)
22.08.2024 в 23:16
Бетіс на сьогодні набагато сильніший від Кривбаса.Тому і виграв.
Ответить
5
1
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:31
Ну так тут и говорить нечего.
Ответить
1
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
23.08.2024 в 00:07
Набагато?не видавай бажане за дійсне!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
22.08.2024 в 23:09
15,7 миллионов против 157 миллионов. Эту разницу сегодня мы увидели и на поле. И Кривбасс умирать за результат не хотел.
Ответить
1
3
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:10
Кривбассу с Ингульцом играть, нах им умирать.
Ответить
3
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.08.2024 в 23:19
Отак подивишся здаля, На барсел@ха-москаля І ніби справді він людина Бурмоче щось, немов дитина, За барсенону топить ця скотина І за ворожий той "спартак"(москва)... А прикидається єврей, що є своїм Що в Україні є його родина І десь трапляється хвилина Його буває майже жаль. А ближче підійдеш, роздивишся - Російська він СКОТИНА !
 
0
1
Петро Прутень (Львів)
22.08.2024 в 23:08
Вдячні Поліссю і Кривбасу за вагомий внесок в Таблицю коефіцієнтів!
Ответить
8
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
22.08.2024 в 23:08
І Дніпру-1
Ответить
5
0
Александр 22442244 (Миколаїв)
22.08.2024 в 23:53
Ахахахахаххххх...))))Сейчас смешно.)
Ответить
0
2
Comment06 (Украина)
22.08.2024 в 23:05
Я вам одну розумну річ скажу, тільки ви не ображайтесь: проти Бетіса не мали б шансів не тільки Кривбас, а і Динамо з Шахтарем, хіба що у ворота потрапили б.
Ответить
5
2
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:07
Отож.
Ответить
3
2
oda1979 (Запорожье)
22.08.2024 в 23:10
Шоты тут бубнишь, сероводородный.
 
2
1
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:11
пшёл нах манкурт
 
0
2
Александр 22442244 (Миколаїв)
22.08.2024 в 23:54
Точно.)
Ответить
1
0
Morphyk7 (Черновцы)
22.08.2024 в 23:04
Приехали, изнасиловали этот позор на легке и уехали.
Ответить
2
1
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:06
Они б и Динамо с Шахтёром изнасиловали бы.
Ответить
4
2
Morphyk7 (Черновцы)
22.08.2024 в 23:11
Без разницы. Их же никто не заставлял вылетать и попадать на бетись, который посильнее будет. Команда ещё и забыла где ворота находится. Просто играют себе, ходят там, учатся мячь принять, передачу отдать после 5-10 касаний и т д
 
1
1
Morphyk7 (Черновцы)
22.08.2024 в 23:11
Ппц сколько ошибок (
 
0
1
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:01
Как детей в школу...
Ответить
3
2
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 22:59
Эхх, блъ...
Ответить
0
2
alex.belogubko (одесса)
22.08.2024 в 22:58
ДУБ он и в Африке ДУБ играйте в дворовом УПЛ и не лезьте в ЕК
Ответить
0
2
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:04
А если ЧО?
Ответить
0
1
Morphyk7 (Черновцы)
22.08.2024 в 23:05
Черноморец? Будет заруба 0-0
 
0
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
22.08.2024 в 22:56
Нахіба накупили той чорний шлак?
Ответить
1
2
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 23:02
для игр в упл
Ответить
2
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости