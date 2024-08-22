Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца

Тот случай, когда полтора часа команды были на поле, а борьбы никакой мы не увидели. Слишком большая разница в классе.

Уже на старте "Бетис" поджал "Кривбасс" прямо на его половине, и тот начал ошибаться, вывел Фекира на свидание с Клищуком - повезло, что вратарь в тот раз оказался сильнее.

Впрочем, это ненадолго. Уже спустя пару минут Альтимира плотно приложился из-за пределов штрафной, и Клищук отбил точно на набежавшего Авилу. Защита лишь стояла и смотрела футбол - очень похожий эпизод на тот, что был у "Кривбасса" в матче с "Карпатами". Выводов не видно.

Сегодня лучшим отрезком команды Юрия Вернидуба стала середина первого тайма - это период, когда она атаковала, пусть и без ударов.

Уже ближе к перерыву "Бетис" проснулся, и все вернулось на круги своя.

Диего Льоренте съедал Аду, Кардосо контролировал центр поля, и на 62-й минуте преимущество Вердибланкос логично воплотилось во второй мяч - это Авила открылся в глубине, немедленно отправил в прорыв Родри, который исполнил классический "маневр Роббена".

У "Кривбасса" и до этого шансы не проглядывались, а при 0:2 стало страшно, что украинцы могут "поплыть". К счастью, этого не произошло. С одной стороны, Вернидуб немного взбодрил оборону заменами; с другой - "Бетис" абсолютно никуда не торопился.

В концовке лишь Марк Рока со штрафного потревожил Клищука, но тот справился, и на том разошлись.

Ответная встреча - через неделю на "Бенито Вильямарин", хотя, если честно, зачем она? Все и так ясно. Увы, для "Кривбасса" евросезон на 99,9% завершен.

4-й раунд квалификации Лиги конференций

Четверг, 22-е августа

Словакия, Кошице. Стадион "Кошицкая футбольная арена"

"Кривбасс" - "Бетис" 0:2

Голы: Авила 13, Родри 62

"Бетис": Силва - Бельерин, Льоренте, Натан, Пьерро - Кардосо (Рока 63), Алтимира (Карвалью 86) - Родри, Фекир (Лосада 63), Абде - Авила (Диао 63).

Запасные: Адриан, Виейтес, Бартра, Хуанми, Родригес, Карвалью, Форнальс, Лосада, Рока, Сабали, Руибаль, Диао.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

"Кривбасс": Клищук - Бандейра, Романчук, Стецков (Драмбаев 66), Дибанго - Бизимана, Вакулко (Кожушко 79) - Д. Кузык, Лунев, Соса - Принс (Твердохлеб 70).

Запасные: Хома, Маханьков, Понедельник, Хомченовский, Твердохлеб, Драмбаев, Микитишин, Аморозо, Конате, Кожушко, По.

Предупреждения: Абде 33, Принс 43.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Тренер: Арда Кардешлер (Турция).