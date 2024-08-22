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SofaScore определился с лучшим игроком Кривбасса в матче против Бетиса
Бизимана - лучший игрок в команде
Фото: ФК Кривбас
22 августа "Кривбасс" проиграл "Бетису" в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций - 2024/25 со счетом 0:2.
Лучшим игроком в украинском клубе по версии Sofascore стал Джихад Бизимана. Он получил 7.6.
Хавбек отдал 60/70 (86%) точных передач, преуспел в семи удачных обводках, выиграл 4 воздушных единоборства, отдал 2 ключевых паса и в целом сделал 86 касаний к мячу.
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Самую низкую оценку от Sofascore получил Тимур Стецьков - 6.3.
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