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SofaScore определился с лучшим игроком Кривбасса в матче против Бетиса

Лига конференций
Обновлено

Бизимана - лучший игрок в команде

SofaScore определился с лучшим игроком Кривбасса в матче против Бетиса

Фото: ФК Кривбас

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

22 августа "Кривбасс" проиграл "Бетису" в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций - 2024/25 со счетом 0:2.

Лучшим игроком в украинском клубе по версии Sofascore стал Джихад Бизимана. Он получил 7.6.

Хавбек отдал 60/70 (86%) точных передач, преуспел в семи удачных обводках, выиграл 4 воздушных единоборства, отдал 2 ключевых паса и в целом сделал 86 касаний к мячу.

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Самую низкую оценку от Sofascore получил Тимур Стецьков - 6.3.

SofaScore определился с лучшим игроком Кривбасса в матче против Бетиса - изображение 1
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