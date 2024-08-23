"Сплошной монолог команды Пеллегрини". Кривбасс – Бетис. Обзор послематчевой испанской прессы

Чуда не произошло. Таким образом, можно охарактеризовать поражение команды Юрия Вернидуба в первом матче квалификации в Лигу Конференций против испанского "Бетиса". Накануне украинские болельщики хотели верить в чудо, ведь объективная разница в классе между двумя командами была очевидна. Впрочем, чудес мы так и не увидели. Вместо этого — вполне прогнозируемый матч под контролем "Бетиса" с итоговой победой.

Возможно, испанские журналисты нашли что-то в этом матче интересного, на что мы и не обратили внимания, потому что они смотрели на него под другим углом, под другим ракурсом. Посмотрим, что там у них.

"Это был монолог команды Пеллегрини", — таким образом эту встречу описал автор статьи на сайте издания Marca. Также автор выделяет насколько точно и быстро играли футболисты "Бетиса", хотя был момент, когда испанцам пришлось поработать и позади: "После испуга от пропущенного гола, украинцы скорее сердцем и желанием, чем сознательными идеями, заставили выложиться Диего Льоренте, который выбивал верх но летел в подкаты для того, чтобы ничего не угрожало воротам Руи Силвы Но это был лишь мгновенный мираж, ведь вскоре игроки Бетиса снова увеличили свое давление".

"Во втором тайме показалось, что украинцы могут наконец полноценно вернуться в игру, но как только они начали открывать пространство позади, Бетис им воспользовался". Также в статье Marca очень хотели увидеть финальный штрих — гол со штрафного от Марка Роки, впрочем Клищук вытащил выстрел и забрал у испанцев такое удовольствие.

Издание Mundo Deportivo в своем материале отметило, что путевка в групповой этап Лиги Конференций практически уже в кармане. "Зелено-белые завладели инициативой в этом матче с первых минут и просто закрыли украинцев на собственном поле. При этом ворота Руи Силвы были практически нетронутыми, ведь любые намеки на атаки от Кривбасса прерывались парой центральных защитников Льоренте-Натан". Лучшим игроком матча они назвали Набиля Фекира и спокойно ожидают ответного матча с пониманием, что команда должна проходить дальше.

"Бетис выполняет свое домашнее задание в Кошице", — с таким названием вышло издание El Pais. В самой статье Рафаэль Пинеда (автор материала) отмечает, что между командами действительно большая разница в классе: "Конечно, это команды разного уровня. Нужно отметить качество Кривбасса как команды, но таланта в этом коллективе в разы меньше, чем у Бетиса. Именно благодаря большой разнице в уровне такого игрока как Родри и всех игроков украинского клуба, нам удалось забить вот такой гол". Подытоживая, журналист отметил, что матч через неделю превращается в обычную формальность.

Автор отчета на сайте Relevo вообще вынес мощную игру Диего Леренте в заголовок, хотя он даже не отмечался сегодня. А в основном тексте есть интересная фраза: "Бетис всегда был фаворитом в этой встрече, но когда речь идет о еврокубках, то никогда не знаешь как все повернется. И да, еще есть ответный матч, впрочем нужно отметить, что преимущество в счете в два гола почти не оставляет шансов украинцам".

Причем там хвалили не столько атаку, сколько оборону, которая практически не позволила команде Вернидуба создать хоть какой-то хороший момент. Со всех сторон это выступление от Бетиса они оценили очень высоко и с оптимизмом смотрят в будущее.

Таковы итоги поражения "Кривбасса" и мы, по примеру наших испанских коллег, также очень слабо верим в то, что в противостоянии остается хоть какая-то интрига. Жаль, но это справедливо.