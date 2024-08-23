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"Сплошной монолог команды Пеллегрини". Кривбасс – Бетис. Обзор послематчевой испанской прессы

Лига конференций

О силе Бетиса, разнице в классе и Клищуке, который немного испортил праздник

"Сплошной монолог команды Пеллегрини". Кривбасс – Бетис. Обзор послематчевой испанской прессы

ФК "Кривбас"

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Чуда не произошло. Таким образом, можно охарактеризовать поражение команды Юрия Вернидуба в первом матче квалификации в Лигу Конференций против испанского "Бетиса". Накануне украинские болельщики хотели верить в чудо, ведь объективная разница в классе между двумя командами была очевидна. Впрочем, чудес мы так и не увидели. Вместо этого — вполне прогнозируемый матч под контролем "Бетиса" с итоговой победой.

Возможно, испанские журналисты нашли что-то в этом матче интересного, на что мы и не обратили внимания, потому что они смотрели на него под другим углом, под другим ракурсом. Посмотрим, что там у них.

"Это был монолог команды Пеллегрини", — таким образом эту встречу описал автор статьи на сайте издания Marca. Также автор выделяет насколько точно и быстро играли футболисты "Бетиса", хотя был момент, когда испанцам пришлось поработать и позади: "После испуга от пропущенного гола, украинцы скорее сердцем и желанием, чем сознательными идеями, заставили выложиться Диего Льоренте, который выбивал верх но летел в подкаты для того, чтобы ничего не угрожало воротам Руи Силвы Но это был лишь мгновенный мираж, ведь вскоре игроки Бетиса снова увеличили свое давление".

"Сплошной монолог команды Пеллегрини". Кривбасс – Бетис. Обзор послематчевой испанской прессы - изображение 1

"Во втором тайме показалось, что украинцы могут наконец полноценно вернуться в игру, но как только они начали открывать пространство позади, Бетис им воспользовался". Также в статье Marca очень хотели увидеть финальный штрих — гол со штрафного от Марка Роки, впрочем Клищук вытащил выстрел и забрал у испанцев такое удовольствие.

Издание Mundo Deportivo в своем материале отметило, что путевка в групповой этап Лиги Конференций практически уже в кармане. "Зелено-белые завладели инициативой в этом матче с первых минут и просто закрыли украинцев на собственном поле. При этом ворота Руи Силвы были практически нетронутыми, ведь любые намеки на атаки от Кривбасса прерывались парой центральных защитников Льоренте-Натан". Лучшим игроком матча они назвали Набиля Фекира и спокойно ожидают ответного матча с пониманием, что команда должна проходить дальше.

"Сплошной монолог команды Пеллегрини". Кривбасс – Бетис. Обзор послематчевой испанской прессы - изображение 2

"Бетис выполняет свое домашнее задание в Кошице", — с таким названием вышло издание El Pais. В самой статье Рафаэль Пинеда (автор материала) отмечает, что между командами действительно большая разница в классе: "Конечно, это команды разного уровня. Нужно отметить качество Кривбасса как команды, но таланта в этом коллективе в разы меньше, чем у Бетиса. Именно благодаря большой разнице в уровне такого игрока как Родри и всех игроков украинского клуба, нам удалось забить вот такой гол". Подытоживая, журналист отметил, что матч через неделю превращается в обычную формальность.

"Сплошной монолог команды Пеллегрини". Кривбасс – Бетис. Обзор послематчевой испанской прессы - изображение 3

Автор отчета на сайте Relevo вообще вынес мощную игру Диего Леренте в заголовок, хотя он даже не отмечался сегодня. А в основном тексте есть интересная фраза: "Бетис всегда был фаворитом в этой встрече, но когда речь идет о еврокубках, то никогда не знаешь как все повернется. И да, еще есть ответный матч, впрочем нужно отметить, что преимущество в счете в два гола почти не оставляет шансов украинцам".

Причем там хвалили не столько атаку, сколько оборону, которая практически не позволила команде Вернидуба создать хоть какой-то хороший момент. Со всех сторон это выступление от Бетиса они оценили очень высоко и с оптимизмом смотрят в будущее.

"Сплошной монолог команды Пеллегрини". Кривбасс – Бетис. Обзор послематчевой испанской прессы - изображение 4

Таковы итоги поражения "Кривбасса" и мы, по примеру наших испанских коллег, также очень слабо верим в то, что в противостоянии остается хоть какая-то интрига. Жаль, но это справедливо.

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