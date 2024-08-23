6 сейвов Клищука спасли от разгрома. Кривбасс – Бетис 0:2. Обзор матча

Подопечные Вернидуба провели сложный поединок против гостей из Севильи. Еще до перерыва "зелено-белые" нанесли 10 ударов (5 в створ), а криворожская команда лишь однажды пробила и мимо ворот.

Подопечные Пеллегрини отличились дважды без особого труда. Лучшим в коллективе стал Чими Авила, оформивший гол+пас.

Встреча в Испании состоится 29 августа.

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Смотрите обзор первого матча 4-го раунда Лиги конференций 2024/25

Кошице. Košická futbalová aréna

Кривбасс – Бетис 0:2

Голы: Авила, 13, Родри, 62