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Вернидуб: Мы слабее Виктории и Бетиса. Своим футболистам нечего сказать плохого

Лига конференций

Тренер признает разницу в классе

Вернидуб: Мы слабее Виктории и Бетиса. Своим футболистам нечего сказать плохого

Фото: ФК Кривбасс

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Юрий Вернидуб выступил после матча на пресс-конференции.

“Нам противостоял мощный соперник из Ла Лиги. Матч был тяжелым. Но мне понравилось то, что ребята все равно играли. Не сидели в защите, а действительно играли. Матч получился интересным: и соперник атаковал, и мы. Разница только в том, что у "Бетиса" больше мастерства.

Через два дня у нас игра с "Ингульцем" в УПЛ. Надо спокойно все проанализировать. Я сказал ребятам, что такие матчи должны приносить удовольствие. Ведь поединки с европейскими командами нас учат к чему нужно стремиться в дальнейшем. Если будешь добросовестно работать и делать все как нужно, то ты обязательно добьешься каких-то вершин".

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"Я благодарен каждому и каждому, кто нас поддерживал и болел. Для команды это огромный стимул. Соперники нам достались не очень легкие, что "Виктория", что "Бетис". На сегодняшний день мы слабее этих соперников.

Нам есть к чему стремиться. Другого пути нет: только труд и тренировка. Благодарю своих футболистов за эти матчи, мне нечего им сказать плохого. Очень надеюсь, что после этих еврокубковых поединков мы станем лучше играть в УПЛ. Ведь такие матчи должны быть толчком для каждого из них, а также для меня, как для тренера”, – считает наставник.

Второй поединок с испанским клубом состоится 29 августа.

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Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Александр Симченко
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