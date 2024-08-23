Вернидуб: Мы слабее Виктории и Бетиса. Своим футболистам нечего сказать плохого

Юрий Вернидуб выступил после матча на пресс-конференции.

“Нам противостоял мощный соперник из Ла Лиги. Матч был тяжелым. Но мне понравилось то, что ребята все равно играли. Не сидели в защите, а действительно играли. Матч получился интересным: и соперник атаковал, и мы. Разница только в том, что у "Бетиса" больше мастерства.

Через два дня у нас игра с "Ингульцем" в УПЛ. Надо спокойно все проанализировать. Я сказал ребятам, что такие матчи должны приносить удовольствие. Ведь поединки с европейскими командами нас учат к чему нужно стремиться в дальнейшем. Если будешь добросовестно работать и делать все как нужно, то ты обязательно добьешься каких-то вершин".