Твердохлеб – о Бетисе: Это одна из лучших команд Испании

Появившийся на поле на 70-й минуте Егор Твердохлеб отметил положительные стороны от поражения.

“Сыграли против сильного соперника. Это одна из самых лучших команд Испании, я считаю. Было интересно сыграть с "Бетисом" и увидеть свои возможности. Для нас это бесценный опыт. Уверен, эта игра даст нам свои плюсы и в чемпионате Украины мы сможем выглядеть еще увереннее. Вернидуб в перерыве просил нас быть еще увереннее, верить в свои силы и играть раскованно”, – сообщил футболист.