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Твердохлеб – о Бетисе: Это одна из лучших команд Испании
Полузащитник прокомментировал матч против андалусийцев
Фото - Кривбас
Появившийся на поле на 70-й минуте Егор Твердохлеб отметил положительные стороны от поражения.
“Сыграли против сильного соперника. Это одна из самых лучших команд Испании, я считаю. Было интересно сыграть с "Бетисом" и увидеть свои возможности. Для нас это бесценный опыт. Уверен, эта игра даст нам свои плюсы и в чемпионате Украины мы сможем выглядеть еще увереннее. Вернидуб в перерыве просил нас быть еще увереннее, верить в свои силы и играть раскованно”, – сообщил футболист.
Полузащитник в этом сезоне отыграл в еврокубках 106 минут.
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