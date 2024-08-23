  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Твердохлеб – о Бетисе: Это одна из лучших команд Испании
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Твердохлеб – о Бетисе: Это одна из лучших команд Испании

Лига конференций

Полузащитник прокомментировал матч против андалусийцев

Твердохлеб – о Бетисе: Это одна из лучших команд Испании

Фото - Кривбас

Новина українською

Появившийся на поле на 70-й минуте Егор Твердохлеб отметил положительные стороны от поражения.

“Сыграли против сильного соперника. Это одна из самых лучших команд Испании, я считаю. Было интересно сыграть с "Бетисом" и увидеть свои возможности. Для нас это бесценный опыт. Уверен, эта игра даст нам свои плюсы и в чемпионате Украины мы сможем выглядеть еще увереннее. Вернидуб в перерыве просил нас быть еще увереннее, верить в свои силы и играть раскованно”, – сообщил футболист.

Полузащитник в этом сезоне отыграл в еврокубках 106 минут.

По теме
yellow-arrow
Мыкытышин: Кривбассу не должно быть стыдно за этот матч. Голы пока даются тяжело
yellow-arrow
Вернидуб: Мы слабее Виктории и Бетиса. Своим футболистам нечего сказать плохого
yellow-arrow
6 сейвов Клищука спасли от разгрома. Кривбасс – Бетис 0:2. Обзор матча
Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости