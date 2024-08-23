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Микитишин: Кривбассу не должно быть стыдно за этот матч. Голы пока даются тяжело

Лига конференций
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Форвард – о поражении от зелено-белых

Микитишин: Кривбассу не должно быть стыдно за этот матч. Голы пока даются тяжело

Фото: fckryvbas.com

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Артур Микитишин появился на поле сразу после перерыва. Нападающий считает, что криворожский коллектив выступил достойно.

“Мне игра понравилась. Выглядели неплохо. Да, уступили 0:2, но у нас были моменты. Мы создавали голевые возможности, не боялись играть. Очень хотели забить, но сегодня не получилось. Будем работать, чтобы в дальнейшем лучше реализовывать свои моменты. Создаем хорошие возможности, но голы пока даются тяжело".

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"Бетис" – это команда из Ла Лиги, топ-соперник. Они контролируют мяч, а также играют в футбол и дают это делать сопернику. "Кривбассу" не может быть стыдно за этот матч. Но, к сожалению, результат в первом поединке не в нашу пользу”, – сказал полузащитник.

Никитишин провел в команде 31 поединок (2 гола, 3 ассиста).

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Кривбасс (Кривой Рог) Артур Микитишин
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Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Александр Симченко
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