Мыкытышин: Кривбассу не должно быть стыдно за этот матч. Голы пока даются тяжело

Артур Мыкытышин появился на поле сразу после перерыва. Нападающий считает, что криворожский коллектив выступил достойно.

“Мне игра понравилась. Выглядели неплохо. Да, уступили 0:2, но у нас были моменты. Мы создавали голевые возможности, не боялись играть. Очень хотели забить, но сегодня не получилось. Будем работать, чтобы в дальнейшем лучше реализовывать свои моменты. Создаем хорошие возможности, но голы пока даются тяжело".

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"Бетис" – это команда из Ла Лиги, топ-соперник. Они контролируют мяч, а также играют в футбол и дают это делать сопернику. "Кривбассу" не может быть стыдно за этот матч. Но, к сожалению, результат в первом поединке не в нашу пользу”, – сказал полузащитник.

Никитишин провел в команде 31 поединок (2 гола, 3 ассиста).