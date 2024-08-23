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Форвард Челси Гиу трижды не смог переиграть голкипера Серветта за 6 секунд

Лига конференций
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Эффектная и надежная защита в исполнении вратаря

Форвард Челси Гиу трижды не смог переиграть голкипера Серветта за 6 секунд

Getty Images / Global Images Ukraine

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В начале второго тайма при счете 1:0 у испанского нападающего Марка Гиу была прекрасная возможность, чтобы удвоить преимущество хозяев. Но кипер швейцарской команды Ереми Фрик не позволил сопернику отличиться.

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Момент 18-летнего футболиста оценивался в 0,94 xG. Для сравнения – удары с пенальти получают 0.80 xG по вероятности результативности голевого шанса.

Этим летом "Челси" купил Марка у "Барселоны" за 6 млн евро. Он дебютировал в составе "синих" в воскресенье, когда лондонский коллектив принимал "Манчестер Сити" в рамках АПЛ (0:2).

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Источник:
Vlad Prezzemolo
Опубликовал: Александр Симченко
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