Лишь 3 игрока Челси сыграли лучше. Оценки Мудрика за матч против Серветта

Украинец провел на поле весь первый поединок финала квалификации Лиги конференций. Статистический портал SofaScore поставил ему отметку 7,5 баллов. Только автор взятия ворот Кристофер Нкунку (7,6), защитник Тосин Адарабиойо (7,8) и вратарь Филипп Йоргенсен (8,4) получили больше.

FlashScore оценил действия Мудрика в 6,8 пунктов. Это лишь шестой показатель среди всех футболистов "Челси", которые появились на поле в этом поединке.

Михаил сделал 1 ключевой пас, 1 длинную точную передачу, нанес 3 удара (0 в створ), трижды обыгрывал оппонентов с помощью дриблинга, в шести эпизодах выигрывал борьбу за позицию, заработал 2 нарушения правил.