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Лишь 3 игрока Челси сыграли лучше. Оценки Мудрика за матч против Серветта
Первый полный матч Михаила за 5 месяцев в составе пенсионеров
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Украинец провел на поле весь первый поединок финала квалификации Лиги конференций. Статистический портал SofaScore поставил ему отметку 7,5 баллов. Только автор взятия ворот Кристофер Нкунку (7,6), защитник Тосин Адарабиойо (7,8) и вратарь Филипп Йоргенсен (8,4) получили больше.
FlashScore оценил действия Мудрика в 6,8 пунктов. Это лишь шестой показатель среди всех футболистов "Челси", которые появились на поле в этом поединке.
Михаил сделал 1 ключевой пас, 1 длинную точную передачу, нанес 3 удара (0 в створ), трижды обыгрывал оппонентов с помощью дриблинга, в шести эпизодах выигрывал борьбу за позицию, заработал 2 нарушения правил.
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