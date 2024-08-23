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Пеллегрини: Мы должны избегать сюрпризов в ответном матче, играя не на удержание счета

Лига конференций
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Наставник Бетиса – о выездной победе над Кривбассом

Пеллегрини: Мы должны избегать сюрпризов в ответном матче, играя не на удержание счета

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Мануэль Пеллегрини похвалил защиту андалусийцев за надежную игру в Кошице.

“Для меня очень ценно желание достичь хорошего результата дома, чтобы выйти в следующий раунд Лиги конференций.

Великолепная игра Диего Льоренте? Да, Диего сыграл очень хорошую игру, он выиграл много воздушных мячей, где они были важны, он выиграл большинство кроссов с Натаном. Когда мы не пропускаем это потому, что работает вся команда. Чем ближе они приближаются к нашим воротам, тем больше ответственности они несут".

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"Мы должны избегать сюрпризов в ответном матче, играя не на удержание счета. Конечно, это помогает иметь преимущество в два гола, но если вы играете, думая об этом, вы теряете характеристики игры. Дома мы должны играть с первой минуты и пытаться выиграть.

У соперника было немного ударов по нашим воротам, Руи Силва не сделал ни одного важного сейва, но именно потому, что защита была хорошей, мы сократили разрывы, избежали ударов и выиграли”, – рассказал специалист.

В воскресенье "зелено-белые" сыграют гостевой матч против "Алавеса" в Ла Лиге.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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