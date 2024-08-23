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Мудрик отыграл от начала до конца. Челси - Серветт 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига конференций

Был хороший шанс себя проявить

Мудрик отыграл от начала до конца. Челси - Серветт 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" уверенно переиграл дома швейцарский "Серветт" в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Голами за лондонцев отметились Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.

Украинский легионер "Челси" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел полный поединок.

Лига конференций 2024/25. 4-й квалификационный раунд (первый матч)

22 августа. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

"Челси" (Англия) - "Серветт" (Швейцария) 2:0

Голы: Нкунку (пен.) 50, Мадуеке 76

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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