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Мудрик отыграл от начала до конца. Челси - Серветт 2:0. Видео голов и обзор матча
Был хороший шанс себя проявить
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" уверенно переиграл дома швейцарский "Серветт" в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
Голами за лондонцев отметились Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.
Украинский легионер "Челси" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел полный поединок.
Лига конференций 2024/25. 4-й квалификационный раунд (первый матч)
22 августа. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
"Челси" (Англия) - "Серветт" (Швейцария) 2:0
Голы: Нкунку (пен.) 50, Мадуеке 76
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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