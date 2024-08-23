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Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом

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Турецкий арбитр работал на матче в РФ

Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игроки "Кривбасса" не пожали руки судьям перед матчем с "Бетисом" в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Дело в том, что главным арбитром встречи был Арда Кардашлер, который весной обслуживал товарищескую игру между сборными России и Сербии.

Еще за несколько дней до поединка руководство "Кривбасса" направило в УЕФА письмо с просьбой заменить турецкого рефери, но ассоциация оставила это без внимания. Криворожский клуб отказался от традиционного рукопожатия, выразив так свое несогласие.

Также добавим, что матч завершился поражением "Кривбасса" со счетом 0:2. Ответная игра пройдет 29 августа в Севилье.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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