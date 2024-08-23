Сергей Чуйченко – об игре Кривбасса с Бетисом: Наша беда – в уровне чемпионатов Украины и Испании

Бывший нападающий "Ворсклы", "Металлиста", а ныне футбольный эксперт Сергей Чуйченко для UA-Футбол поделился мнением о матче квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций "Кривбасс" -"Бетис", закончившийся поражением нашей команды со счетом 0:2.

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- Трудно что-то комментировать, когда одна команда намного сильнее другой. Эту разницу мы увидели в игре "Кривбасс" - "Бетис".

- Да, во всех компонентах испанцы на голову выше нашей команды: в прессинге, владении мячом, и в других действиях. Испанцы, забив первый гол, начали спокойно играть, не волнуясь о конечном результате. Было ощущение, гости понимали, что они рано или поздно забьют еще сколько нужно. Играли в свое удовольствие. И легкую победу добыли на классе.

- "Бетис" выиграл матч, не прилагая никаких усилий, сделав это в среднем и размеренном темпе.

- Наша беда – в уровне чемпионатов Украины и Испании. Класс Ла Лиги несравним с нашим. "Бетис" владел полным преимуществом на протяжении всей игры, если бы нужно прибавить, то сделали бы это без особых усилий.

- Что интересно, в стартовом составе "Кривбасса" на игру вышло пять легионеров, но и это не помогло.

- Согласен. Проявляли себя в некоторых эпизодах, но не хватило в общекомандных действиях. Было много ошибок в обороне, а команда сильнее классом, сразу же использует свои шансы, доведя спокойно матч до логичного результата.

- Поражение 0:2 – это еще хорошо закончилось. Счет мог бы быть разгромным.

- Добавить и нечего. При явном преимуществе одной команды, хорошо, что так закончилось. Повторюсь, "Бетис" не напрягаясь, играя в свое удовольствие, получил то, что нужно.

- Такие матчи для "Кривбасса" - это неоценимый опыт, указатель, по какому пути нужно идти.

- Команда во главе с Юрием Вернидубом еще два года назад играла в первой лиге и за такой короткий период достигла успеха, заняв третье место в прошедшем чемпионате. Вернидуб заслуживает похвалы, он топовый тренер. Нужно учитывать факт, что у нас война, и пригласить хороших футболистов в наш чемпионат очень трудно. Работает с тем, что есть. Это проблема большинства клубов. Даже ответная игра в Испании, где мы, понимаем, шансов нет, это тоже маленький опыт в будущее построение добротной команды.