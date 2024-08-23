Шелаев: Шансы Кривбасса в ответном матче с Бетисом - мизерные

Бывший игрок сборной Украины и "Кривбасса" Олег Шелаев поделился мнением о первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций, в котором криворожцы уступилм испанскому "Бетису" 0:2.

– Безоговорочным фаворитом считался "Бетис". И, как говорят, в таких случаях, "Кривбасс" мог только найти, потому что по большому счету, терять ему было нечего. По моему мнению, вчера криворожане оказали упорное сопротивление грозному оппоненту.

– Учитывая преимущество в классе соперника, не стоило ли номинальным хозяевам позаботиться, прежде всего, о надежном тыле и ждать своего шанса в контратаках?

– Я не владею информацией, какой была установка рулевого Юрия Вернидуба. Возможно, и делался акцент на игру вторым номером. Однако из-за быстро пропущенного гола криворожанам пришлось вносить коррективы. Кстати, когда гости открывали счет, то была коллективная ошибка наших защитников, не хватало подстраховки и при втором взятии ворот.

– Криворожанам нельзя отказать в старательности, самоотдаче, но этого оказалось мало, чтобы контролировать ход событий в Кощице.

– Подопечным Юрия Вернидуба следует отдать должное за желание бросить вызов именитым гостям. Но слишком неравными были силы участников противостояния.

Прежде всего, гости все делали быстрее, речь идет об укрощении мяча, розыгрыше комбинаций, игре на опережение. А криворожане еще не могут похвастаться сбалансированным составом для матчей такого уровня. Поэтому и бросались в глаза пробелы в центре защиты, опорной зоне. Еще есть над чем работать.

– То, что шансов у "Кривбасса" взять реванш у "Бетиса" на следующей неделе вообще нет?

– Они – мизерные. И не только потому, что в Кошице "Бетис" взял верх без особых усилий даже выступая не в оптимальном составе. "Бетис" на фоне "Кривбасса" производил впечатление команды без слабых мест, которая при желании может еще прибавить. В частности, запомнилось, как гости мастерски пользовались тем, что крайние защитники криворожан после подключений к наступлению, не всегда успевали возвращаться на свои позиции.

И все же, несмотря на чувствительное поражение, убежден, что криворожане возьмут на вооружение интересные домашние заготовки из арсенала "Бетиса". Они им обязательно пригодятся на внутренней арене, потому что, к сожалению, с еврокубками на следующей неделе придется, скорее всего, распрощаться.