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Тлумак: Кривбасс стал заложником ситуации из-за полномасштабной войны
Теперь уже мало иметь практически два равноценных состава
fckryvbas.com
Бывший вратарь "Карпат" и "Зари" Андрей Тлумак оценил выступление "
"К сожалению, "Кривбасс" стал заложником ситуации, когда из-за российской агрессии украинские команды вынуждены проводить домашние матчи на международной арене за рубежом. Ибо теперь уже мало иметь практически два равноценных состава, которым при ротации хватало бы умения для победных выступлений на двух "фронтах".
Сейчас нужно, чтобы и физическое состояние футболистов было совершенно. А с этим как раз и возникают проблемы, если учесть, как криворожцы много времени тратят на переезды, что влияет на восстановление и тренировочный процесс", - сказал Тлумак.
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