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Максимов: Кривбасс может поймать Бетис на контратаках. Против него в каком-то плане легче, чем против Виктории

Лига конференций

Украинский специалист высказался по поводу противостояния в Лиге конференций

Максимов: Кривбасс может поймать Бетис на контратаках. Против него в каком-то плане легче, чем против Виктории

Фото: СК Дніпро-1

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Юрий Максимов надеется, что подопечные Вернидуба еще проявят себя.

"Бетис" – хорошая команда, которая ежегодно участвует в еврокубках. Это Ла Лига, что говорить. У них большой стадион, всегда много болельщиков. А "Кривбасс" будет дважды играть на выезде.

"Бетис" более техническая команда и по классу выше. Криворожская команда только строится. Тем более, время сейчас тяжелое, идет война. Слава Богу, что футбол у нас вообще есть".

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"Будет тяжело, но я желаю "Кривбассу" только победы, чтобы мы не опускались еще ниже в таблице коэффициентов УЕФА. Хочется, чтобы в Европе играло больше наших команд.

В футболе может быть все что угодно, тем он и прекрасен. Против "Бетиса" в каком-то плане даже легче, чем против "Виктории". Они сами играют и дают играть сопернику. "Кривбасс" может поймать "Бетис" на контратаках. Иностранцы должны повести команду за собой", – заявил экс-тренер "Днепра-1".

Максимов прогнозировал в первом матче ничью 1:1.

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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