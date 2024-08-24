Максимов: Кривбасс может поймать Бетис на контратаках. Против него в каком-то плане легче, чем против Виктории

Юрий Максимов надеется, что подопечные Вернидуба еще проявят себя.

"Бетис" – хорошая команда, которая ежегодно участвует в еврокубках. Это Ла Лига, что говорить. У них большой стадион, всегда много болельщиков. А "Кривбасс" будет дважды играть на выезде.

"Бетис" более техническая команда и по классу выше. Криворожская команда только строится. Тем более, время сейчас тяжелое, идет война. Слава Богу, что футбол у нас вообще есть".