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Максимов: Кривбасс может поймать Бетис на контратаках. Против него в каком-то плане легче, чем против Виктории
Украинский специалист высказался по поводу противостояния в Лиге конференций
Фото: СК Дніпро-1
Юрий Максимов надеется, что подопечные Вернидуба еще проявят себя.
"Бетис" – хорошая команда, которая ежегодно участвует в еврокубках. Это Ла Лига, что говорить. У них большой стадион, всегда много болельщиков. А "Кривбасс" будет дважды играть на выезде.
"Бетис" более техническая команда и по классу выше. Криворожская команда только строится. Тем более, время сейчас тяжелое, идет война. Слава Богу, что футбол у нас вообще есть".
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"Будет тяжело, но я желаю "Кривбассу" только победы, чтобы мы не опускались еще ниже в таблице коэффициентов УЕФА. Хочется, чтобы в Европе играло больше наших команд.
В футболе может быть все что угодно, тем он и прекрасен. Против "Бетиса" в каком-то плане даже легче, чем против "Виктории". Они сами играют и дают играть сопернику. "Кривбасс" может поймать "Бетис" на контратаках. Иностранцы должны повести команду за собой", – заявил экс-тренер "Днепра-1".
Максимов прогнозировал в первом матче ничью 1:1.
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