Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение
Английская пресса – о выступлении Михаила в игре с Серветтом
Фото - Getty Images
СМИ оценили действия украинского вингера в первом поединке 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
Football London – 5/10
“Имел отличный шанс на 28-й минуте открыть счет, но заранее ударил по воротам и мяч полетел мимо ближней штанги. Он вообще не смог включиться в игру. Чуть лучше смотрелся во втором тайме”.
The Sun – 4/10
"О Мудрике можно сказать "лает, но не кусается". Украинский вингер имеет бешеную скорость и огромный багаж трюков, но ни то, ни другое не помогает ему оказывать существенное влияние на ход игры. Продолжай он так играть, и Рахим Стерлинг может иметь будущее в "Челси".
90 мин – 4/10
“Трудно было оторвать взгляд от электрического украинца. Он проскакивал мимо отстающих защитников и завершал шествия с тревожным отсутствием конечного результата. Разочарующее, но увлекательное наблюдение”.
Goal – 3/10
"Пытался влиять на игру, но несколько раз терял мяч, что вызвало разочарование главного тренера".
Для Мудрика это был первый официальный матч в новом сезоне.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: О работе в Кривом Роге и еврокубковых шансах Кривбасса
- Известно, сколько Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона в Лиге чемпионов
- Жирона установила трансферный рекорд, подписав молодого вингера сборной Колумбии
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО