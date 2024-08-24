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СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение

Лига конференций

Английская пресса – о выступлении Михаила в игре с Серветтом

СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение

Фото - Getty Images

Новина українською

СМИ оценили действия украинского вингера в первом поединке 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Football London – 5/10

“Имел отличный шанс на 28-й минуте открыть счет, но заранее ударил по воротам и мяч полетел мимо ближней штанги. Он вообще не смог включиться в игру. Чуть лучше смотрелся во втором тайме”.

The Sun – 4/10

"О Мудрике можно сказать "лает, но не кусается". Украинский вингер имеет бешеную скорость и огромный багаж трюков, но ни то, ни другое не помогает ему оказывать существенное влияние на ход игры. Продолжай он так играть, и Рахим Стерлинг может иметь будущее в "Челси".

90 мин – 4/10

“Трудно было оторвать взгляд от электрического украинца. Он проскакивал мимо отстающих защитников и завершал шествия с тревожным отсутствием конечного результата. Разочарующее, но увлекательное наблюдение”.

Goal – 3/10

"Пытался влиять на игру, но несколько раз терял мяч, что вызвало разочарование главного тренера".

Для Мудрика это был первый официальный матч в новом сезоне.

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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