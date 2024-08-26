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Украинец будет работать судейским наблюдателем на матче Лиги конференций
Виктор Швецов получил назначение на матч "Пакш" - "Млада Болеслав"
Фото: uaf.ua
На ответном матче плей-офф раунда Лиги конференций-2024/2025 "Пакш" (Венгрия) - "Млада Болеслав" (Чехия) роли судейского наблюдателя выступит украинец Виктор Швецов.
Он будет работать с испанской бригадой арбитров во главе с Гильермо Гуадрой.
Матч состоится 29 августа. Первая игра завершилась ничьей со счетом 2:2.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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