  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Стала известна бригада арбитров матча Бетис - Кривбасс
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна бригада арбитров матча Бетис - Кривбасс

Лига конференций

Судьи из Хорватии

Стала известна бригада арбитров матча Бетис - Кривбасс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч "Кривбасса" с "Бетисом" в плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25.

Главным рефери будет Игор Паяч из Хорватии. Его ассистентами выступят Иван Михаль и Ведран Джурак. Четвертый судья - Дарио Бел.

Видеоассистентами будут работать тоже хорваты - Марио Зебец и Тихомир Пейин.

Напомним, матч "Бетис" - "Кривбасс" состоится 29 августа в Севилье. Начало игры - в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась поражением команды Юрия Вернидуба со счетом 0:2.

По теме
yellow-arrow
Украинец будет работать судейским наблюдателем на матче Лиги конференций
yellow-arrow
Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
yellow-arrow
СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение
Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости