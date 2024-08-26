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Стала известна бригада арбитров матча Бетис - Кривбасс
Судьи из Хорватии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч "Кривбасса" с "Бетисом" в плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25.
Главным рефери будет Игор Паяч из Хорватии. Его ассистентами выступят Иван Михаль и Ведран Джурак. Четвертый судья - Дарио Бел.
Видеоассистентами будут работать тоже хорваты - Марио Зебец и Тихомир Пейин.
Напомним, матч "Бетис" - "Кривбасс" состоится 29 августа в Севилье. Начало игры - в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась поражением команды Юрия Вернидуба со счетом 0:2.
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