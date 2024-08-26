Стала известна бригада арбитров матча Бетис - Кривбасс

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч "Кривбасса" с "Бетисом" в плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25.

Главным рефери будет Игор Паяч из Хорватии. Его ассистентами выступят Иван Михаль и Ведран Джурак. Четвертый судья - Дарио Бел.

Видеоассистентами будут работать тоже хорваты - Марио Зебец и Тихомир Пейин.

Напомним, матч "Бетис" - "Кривбасс" состоится 29 августа в Севилье. Начало игры - в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась поражением команды Юрия Вернидуба со счетом 0:2.