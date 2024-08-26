ЛК. Кривбасс на грани вылета, одна из польских точно не пройдет, сербы могут повторить антидостижение Днепра-1

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии состоялись неделю назад; ответные матчи разбиты на два игровых дня.

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"Кривбасс" оказался под огромной угрозой вылета и прекращения для себя еврокубкового сезона уже в августе. Чтобы избежать этого, криворожанам нужно совершить чудо и отыграть у "Бетиса" два гола на "Бенито Вильмарине". Будет очень сложно.

Но нужно попробовать – это шанс получить хотя бы какое-то преимущество над конкурентами. Есть вероятность, что Польша и Хорватия будут представлены в основном раунде двумя командами. Вроде и равновесие с Украиной ("Шахтер", "Динамо"), но делитель у наших конкурентов ниже. Надеемся на чудо в Севилье и на как можно большее количество вылетов команд, представляющих наших конкурентов.

Важно, чтобы они вообще не брали очков. Также торможение конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов будет на руку Украине.

Может вылететь поочередно из трех евротурниров "Партизан" – это то, что случилось в прошлом году с нашим "Днепром-1". Вероятно, не будет в осени "Вислы", которая в первом матче пропустила шесть голов.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 28.08.2024

"Гент" (Бельгия) 19:00 "Партизан" (Сербия) (первый матч - 1:0).

Лига конференций. 29.08.2024

"Олимпия" (Словения) 20:00 "Риека" (Хорватия) (первый матч - 1:1);

"Риека" (Хорватия) (первый матч - 1:1); "Дрита" (Косово) 21:00 "Легия" (Польша) (первый матч - 0:2);

"Легия" (Польша) (первый матч - 0:2); "Килмарнок" (Шотландия) 21:00 "Копенгаген" (Дания) (первый матч - 0:2);

"Копенгаген" (Дания) (первый матч - 0:2); "Серкль Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Висла" (Польша) (первый матч - 6:1);

21:00 "Висла" (Польша) (первый матч - 6:1); "Бетис" (Испания) 22:00 "Кривбасс" (Украина) (первый матч - 2:0).

Остальные матчи

Лига конференций. 28.08.2024

"Башакшехир" (Турция) 19:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч - 0:0).

Лига конференций. 29.08.2024