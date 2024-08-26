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ЛК. Кривбасс на грани вылета, одна из польских точно не пройдет, сербы могут повторить антидостижение Днепра-1

Лига конференций

Анонс ответных матчей раунда плей-офф

ЛК. Кривбасс на грани вылета, одна из польских точно не пройдет, сербы могут повторить антидостижение Днепра-1

УЕФА

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии состоялись неделю назад; ответные матчи разбиты на два игровых дня.

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"Кривбасс" оказался под огромной угрозой вылета и прекращения для себя еврокубкового сезона уже в августе. Чтобы избежать этого, криворожанам нужно совершить чудо и отыграть у "Бетиса" два гола на "Бенито Вильмарине". Будет очень сложно.

Но нужно попробовать – это шанс получить хотя бы какое-то преимущество над конкурентами. Есть вероятность, что Польша и Хорватия будут представлены в основном раунде двумя командами. Вроде и равновесие с Украиной ("Шахтер", "Динамо"), но делитель у наших конкурентов ниже. Надеемся на чудо в Севилье и на как можно большее количество вылетов команд, представляющих наших конкурентов.

Важно, чтобы они вообще не брали очков. Также торможение конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов будет на руку Украине.

Может вылететь поочередно из трех евротурниров "Партизан" – это то, что случилось в прошлом году с нашим "Днепром-1". Вероятно, не будет в осени "Вислы", которая в первом матче пропустила шесть голов.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 28.08.2024

  • "Гент" (Бельгия) 19:00 "Партизан" (Сербия) (первый матч - 1:0).

Лига конференций. 29.08.2024

  • "Олимпия" (Словения) 20:00 "Риека" (Хорватия) (первый матч - 1:1);
  • "Дрита" (Косово) 21:00 "Легия" (Польша) (первый матч - 0:2);
  • "Килмарнок" (Шотландия) 21:00 "Копенгаген" (Дания) (первый матч - 0:2);
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Висла" (Польша) (первый матч - 6:1);
  • "Бетис" (Испания) 22:00 "Кривбасс" (Украина) (первый матч - 2:0).

Остальные матчи

Лига конференций. 28.08.2024

  • "Башакшехир" (Турция) 19:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч - 0:0).

Лига конференций. 29.08.2024

  • "Астана" (Казахстан) 17:00 "Бранн" (Норвегия) (первый матч - 0:2);
  • ГИК (Финляндия) 19:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч - 2:2);
  • "Зира" (Азербайджан) 19:00 "Омония" (Кипр) (первый матч - 0:6);
  • "Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Ноах" (Армения) (первый матч - 0:3);
  • "Пакш" (Венгрия) 20:00 "Млада" (Чехия) (первый матч - 2:2);
  • "Пафос" (Румыния) 20:00 ЧФР (Румыния) (первый матч - 0:1);
  • "Трабзонспор" (Турция) 20:00 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч - 0:0);
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 20:30 "Паневежис" (Литва) (первый матч - 3:0);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия) (первый матч - 0:3);
  • "Панатинаикос" (Греция) 21:00 "Ланс" (Франция) (первый матч - 1:2);
  • "УЭ Санта Колома" (Андорра) 21:00 "Викингур" (Исландия) (первый матч - 0:5);
  • "Марибор" (Словения) 21:15 "Юргорден" (Швеция) (первый матч - 0:1);
  • "Целье" (Словения) 21:15 "Пюник" (Армения) (первый матч - 0:1);
  • "Гайденхайм" (Германия) 21:30 "Геккен" (Швеция) (первый матч - 2:1);
  • "Серветт" (Швейцария) 21:30 "Челси" (Англия) (первый матч - 0:2);
  • "Ларн" (Северная Ирландия) 22:00 "Линкольн Ред Имс" (Гибралтар) (первый матч - 1:2);
  • Пушкаша" 22:00 "Фиорентина" (Италия) (первый матч - 3:3).
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