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Бетис – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги конференций
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Кривбас
UA-Футбол организует комментарий ответного поединка плей-офф отбора третьего по значимости клубного европейского турнира между криворожским "Кривбассом" и испанским "Бетисом".
Первый матч команда Вернидуба проиграла 2:0, почти без шансов. Квалификация еврокубков проходит для "Кривбасса" тернисто. Тем не менее, важно извлекать опыт, чтобы применить его уже в следующей кампании. А, может, еще здесь и сейчас не все окончено? И украинцы дадут бой? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 августа – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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