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Клищук: Мы знаем, за счет чего мы можем переиграть Бетис
В четверг Кривбасс проведет ответный матч с Бетисом
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Голкипер "
"Во-первых, для меня и для нашей команды эта игра - это проверка собственных сил, на фоне такого соперника, как "Бетис". Уверен, благодаря таким поединкам мы будем только прибавлять, они нам помогут в чемпионате Украины.
"Бетис" - очень мощный соперник, против которого будет интересно сыграть. У них очень много квалифицированных исполнителей. Ожидаем тяжелой встречи. Но мы знаем, за счет чего мы можем переиграть "Бетис", - рассказал Клищук.
Напомним, что матч "Бетис" - "Кривбасс" состоится в четверг, 29 августа, и начнется в 22:00.
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