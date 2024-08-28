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Клищук: Мы знаем, за счет чего мы можем переиграть Бетис

Лига конференций
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В четверг Кривбасс проведет ответный матч с Бетисом

Клищук: Мы знаем, за счет чего мы можем переиграть Бетис

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги Конференций с "Бетисом". В первом поединке криворожцы проиграли 0:2.

"Во-первых, для меня и для нашей команды эта игра - это проверка собственных сил, на фоне такого соперника, как "Бетис". Уверен, благодаря таким поединкам мы будем только прибавлять, они нам помогут в чемпионате Украины.

"Бетис" - очень мощный соперник, против которого будет интересно сыграть. У них очень много квалифицированных исполнителей. Ожидаем тяжелой встречи. Но мы знаем, за счет чего мы можем переиграть "Бетис", - рассказал Клищук.

Напомним, что матч "Бетис" - "Кривбасс" состоится в четверг, 29 августа, и начнется в 22:00.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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