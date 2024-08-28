Клищук: Мы знаем, за счет чего мы можем переиграть Бетис

Голкипер " Кривбасса " Андрей Клищук поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги Конференций с "Бетисом". В первом поединке криворожцы проиграли 0:2.

"Во-первых, для меня и для нашей команды эта игра - это проверка собственных сил, на фоне такого соперника, как "Бетис". Уверен, благодаря таким поединкам мы будем только прибавлять, они нам помогут в чемпионате Украины.

"Бетис" - очень мощный соперник, против которого будет интересно сыграть. У них очень много квалифицированных исполнителей. Ожидаем тяжелой встречи. Но мы знаем, за счет чего мы можем переиграть "Бетис", - рассказал Клищук.