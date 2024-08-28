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Бетис - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций

Лига конференций

Бетис - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.08.2024 ⋊ Квалификация ЛК на UA-Футбол

Бетис - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций

ФК "Кривбас"

Новина українською

На этот раз уже подопечные Юрия Вернидуба пожалуют в гости к испанцам. Счет 0:2 после первой игры практически не оставляет шансов криворожанам на проход в основной этап третьего по рангу еврокубка.

И дело не сколько в результате, а в разнице классов, которую продемонстрировали футболисты Мануэля Пеллегрини. Впрочем, надежда умирает последней!

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В минувший уик-энд обе команды не впечатляли и расписали по ничьей в национальных первенствах. "Кривбасс" разошелся миром с "Ингульцом" (0:0), а "Бетис" не сумел забить "Алавесу" (0:0).

Поединок решающего раунда квалификации в Лигу конференций сезона 2024/2025 "Бетис" - "Кривбасс" состоится в четверг, 29-го августа 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в испанской Севилье, на арене "Эстадио Бенито Вильямарин".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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