Бетис - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций

На этот раз уже подопечные Юрия Вернидуба пожалуют в гости к испанцам. Счет 0:2 после первой игры практически не оставляет шансов криворожанам на проход в основной этап третьего по рангу еврокубка.

И дело не сколько в результате, а в разнице классов, которую продемонстрировали футболисты Мануэля Пеллегрини. Впрочем, надежда умирает последней!

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В минувший уик-энд обе команды не впечатляли и расписали по ничьей в национальных первенствах. "Кривбасс" разошелся миром с "Ингульцом" (0:0), а "Бетис" не сумел забить "Алавесу" (0:0).

Поединок решающего раунда квалификации в Лигу конференций сезона 2024/2025 "Бетис" - "Кривбасс" состоится в четверг, 29-го августа 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в испанской Севилье, на арене "Эстадио Бенито Вильямарин".

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