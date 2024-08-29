ЛК. Батагов, Вакуленко, Братков вылетают, Мудрик помагает Челси пройти дальше

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители проходят в основной этап Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.

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Первые матчи стадии состоялись неделю назад; ответные матчи разбиты на два игровых дня.

29.08.2024

"Астана" (Казахстан) - "Бранн" (Норвегия) 3:0 (первый матч - 0:2)

Голы: Джеффри Чинеду 60, Джеффри Чинеду 81, Каримов 90+1

Сейчас явно не неделя Норвегии. На днях "Буде-Глимт" упустил уникальную возможность впервые в своей истории выйти в основной раунд Лиги чемпионов и впервые с 2007-го года представить там Норвегию. А сегодня "Бранн" упустил возможность впервые в своей истории пробиться в основную стадию любого из еврокубков. И это произошло после победы норвежцев 2:0 дома. Очень болезненное поражение.

ХИК (Финляндия) - КИ Клаксвик (Фарерские острова) 2:1 (первый матч - 2:2)

Голы: Томас 90, Эрвин 90+3 - Фредериксберг 57

Удаление: Ямбере 62 (ХИК, прямая красная)

Драма получилась. Клаксвик очень достойно провел первый матч противостояния, а во втором уже реально замахнулся на громкую сенсацию. Долгое время вел 1:0, держа преимущество в меньшинстве. Но в концовке основного времени, а затем – и в компенсированное, гости посыпались. Как итог – в основном этапе Лиги конференций сыграет ХИК, а КИ Клаксвик довольствуется призом зрительских симпатий.

"Зира" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр) 1:0 (первый матч - 0:6)

Гол: Рафаэль Утциг 79

Результат для престижа. "Зира" потеряла все шансы на продолжение борьбы в первом матче, проиграв 1:6. Так что нынешняя победа азербайджанцев – просто утешение для самолюбия. Они вылетают из еврокубков.

Рустам Ахмедзаде (бывший игрок "Миная") вышел на поле на 61-й минуте, Эльдар Кулиев (еще один бывший игрок "Миная") сошел с поля на 76-й.

"Ружомберок" (Словакия) - "Ноах" (Армения) 3:1 (первый матч - 0:3)

Голы: Лутеран 10, Гладик 45+2, Бода (пен.) 71 - Матеус Айяс 88

Удаление: Пабло 70 ("Ноа", две желтые)

Неделю назад мы уже практически отправили "Ноа" в основной этап Лиги конференций. Ну, действительно – 3:0... Но сегодня "Ружомберок" эти три гола отыграл. Однако в том, что случилось дальше, может винить только самого себя: играя в большинстве, словацкий коллектив умудрился пропустить гол в ситуации, когда общий счет был равным.

Выход любого из этой пары в основной этап турнира – неожиданность. Но такой выход – тем более.

"Пакш" (Венгрия) - "Млада" (Чехия) 0:3 (первый матч - 2:2)

Голы: Джаво 48, Кралик 55, Пулкраб 90+2

В очень близкой перспективе Венгрия может быть конкурентом Украины в Таблице коэффициентов (ее отставание от Украины – меньше, чем отставание Украины от Польши), поэтому вылет "Пакша" – важный результат. А вот Чехия в квалификации идет очень мощно. Если удастся такой темп держать и в основном раунде, будет высокий сезонный коэффициент.

"Пафос" (Румыния) - ЧФР (Румыния) 3:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Жажа 28, Гольдер 31, Танкович (пен.) 49

Кипрские команды сегодня в ударе. "Омония" проиграла "Зире", но прошла в основной этап. А "Пафос" проиграл ЧФР первый матч, а сегодня отыгрался с лихвой.

У Кипра будут три команды в осени.

"Трабзонспор" (Турция) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) 1:1; пен.: 4:5 (первый матч - 0:0)

Голы: Дестан 52 - Шмидт 31

Арсений Батагов не будет играть осенью в еврокубках - его команда вылетела от "Санкт-Галенна" в квалификации. Хотя была фаворитом. Украинец снова, как и неделю назад, попал в заявку, но на поле не выходил.

"Олимпия" (Словения) - "Риека" (Хорватия) 5:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Швайцер 2, Талиссон 13, Коич 35, Талиссон 45, Швайцер 47

"Полесью" достался непростой соперник. Соперник, который впоследствии прошел третий и четвертый (плей-офф) раунды отбора и таки оказался в основном этапе Лиги конференций. Важно, что словенцы загородили путь "Риеке" – представителю нашего конкурента в Таблице коэффициентов. Хорватия остается с одной командой.

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Паневежис" (Литва) 0:0 (первый матч - 3:0)

Удаление: Расимавичюс 62 ("Паневежис", две желтые)

Исторический момент - Уэльс впервые в своей истории выводит команду в основной этап какого-то из еврокубков. Темных пятен на карте Европы становится все меньше. Обидно только, что жертвой "Нью-Сейнтса" стал "Паневежис" с нашим Андреем Карвацким (вышел на замену на 78-ой минуте).

"Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) 0:4 (первый матч - 0:3)

Голы: Ману 32, Сантос 42, Оливейра 45+4, Густаво 71

Без лишних вопросов, без суеты. Португальцы просто на три головы сильнее, что и отразилось на результате противостояния.

"Панатинаикос" (Греция) - "Ланс" (Франция) 2:0 (первый матч - 1:2)

Голы: Пельистри 62, Тете 85

Сенсация? "Панатинаикос" - хорошая команда, но, пожалуй, большего ожидали от представителя Франции, который в прошлом году играл в группе Лиги чемпионов. Потеря у страны из группы лидеров Таблицы коэффициентов. Весело.

Экс-игрок "Шахтера" Тете отыграл за "Панатинаикос" целый матч, забил решающий гол.

"УЭ Санта Колома" (Андорра) - "Викингур" (Исландия) 0:0 (первый матч - 0:5)

Все было решено неделю назад. Нынче же команды просто отбыли номер, "Викингур" сделал это со сладким вкусом ожидания триумфа - есть основной этап Лиги конференций.

"Дрита" (Косово) - "Легия" (Польша) 0:1 (первый матч - 0:2)

Гол: Пекгарт 90+1

Удаление: Броя 77 ("Дрита", две желтые)

Представитель Польши не просто прошел дальше, но и взял максимум в Таблицу коэффициентов. Это плохо. Польша и так далеко, а благодаря этому результату отрывается еще больше от Украины. Будет очень тяжело с ними конкурировать.

"Килмарнок" (Шотландия) - "Копенгаген" (Дания) 1:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Воткинс 16 - Мейо (автогол) 68

"Копенгаген" непросто одержал домашнюю победу, а в гостях вообще мог проиграть. Но класс и опыт помогли датчанам. Конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов заходит в осень и будет иметь шансы улучшить свои позиции.

"Серкль Брюгге" (Бельгия) - "Висла" (Польша) 1:4 (первый матч - 6:1)

Голы: Фелипе Аугусто 78 - Урига 15, Киш 18, Гоголь 73, Зволнски 90+4

"Висла" первый матч проиграла 1:6, второй выиграла 4:1. Сохранила лицо - это факт. Добавила Польше очков в Таблицу коэффициентов на прощание - это тоже факт. Но не прошел в основной этап. Ну хоть какой-то позитив для Украины в плане конкуренции с этой страной.

"Марибор" (Словения) - "Юргорден" (Швеция ) 0:1 (первый матч - 0:1)

Гол: Хюммет 4

Удаление: Видмар 59 ("Марибор", две желтые)

Шведы делают заявку на очень мощный в плане коэффициентов сезон. "Эльфсборг", "Мальме", и вот теперь "Юргорден" - уже в основном этапе, "Хеккен" еще борется с представителем Бундеслиги. Браво, Швеция!

"Целье" (Словения) - "Пюник" (Армения) 4:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Неманич 22, Бобичанец (пен.) 42, Кучис 73, Кучис 85

Удаления: Квесич 50 ("Целье", прямая красная) - Джеймс ("Пюник", пряма красная)

Если у болельщиков "Пюника" были какие-то надежды на камбэк, то они развеялись уже на 11-й минуте с прямыми удалением Джеймса. И удаление в составе соперника в начале второго тайма ничего не меняло. Антон Братков, Сергей Вакуленко (оба - полный матч) и компания вылетают из еврокубков.

"Х айденхайм" (Германия) - "Хеккен" (Швеция) 3:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Пирингер 30, Ваннер 84, Гонзак 90+2 - Инусса 59, Агбонифо 79

Швеция таки потеряла одну из своих четырех команд, но это было точно не безнадежно. Наоборот, "Хеккен" боролся достойно и заслужил аплодисменты. Но класса против представителя Бундеслиги, пусть даже и не статусного (по немецким меркам), не хватило.

"Серветт" (Швейцария) - "Челси" (Англия) 2:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Гийемено 32, Кривелли 72 - Нкунку (пен.) 14

Неделю назад лондонцы победили швейцарцев со счетом 2:0. Сегодня же подопечные Марески проиграли - 2:1. Однако по сумме двух матчей "Челси" выходит в основной раунд Лиги конференций.

С первых минут у лондонцев вышел украинский вингер Михаил Мудрик и уже на 13-й минуте он заработал пенальти - в штрафной площади соперника украинец нарвался на подножку соперника. 11-метровый реализовал Нкунку.

"Ларн" (Северная Ирландия) - "Линкольн Ред Имс" (Гибралтар) 3:1 (первый матч - 1:2)

Голы: Раян (пен.) 30, Раян (пен.) 43, Раян 83 - Лопеш 20

Удаление: Галлагер 59 ("Ларн", две желтые)

Уэльс дебютирует в основном раунде еврокубков - а вот и еще один дебютант. "Ларн" таки постоял за честь Северной Ирландии, хотя проиграл первый матч. Это называется "характер".

"Академия Пушкаша" 22:00 "Фиорентина" (Италия) (первый матч - 3:3)

Голы:

"Бетис" (Испания) - "Кривбасс" (Украина) 3:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Руибаль 40, Эззальзули 43, Эззальзули 45

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

28.08.2024

"Башакшехир" (Турция) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) 2:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Шахинер 64, Кемен 82

Удаление: Болгер 84 ("Сент-Патрикс", прямая красная)

Все стало на свои после. Удивил результат первого матча, в котором статусный "Башакшехир" не сумел одолеть скромного представителя Ирландии. Но ответный матч не оставил сомнений относительно распределения сил. Турки закономерно выходят в основной этап.

"Гент" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) 1:0 (первый матч - 1:0)

Гол: Делорж-Книепр 88

"Партизан" повторил прошлогоднее антидостижение "Днепра-1": поочередно вылетел из трех подряд еврокубков. Даже хуже, потому что в трех раундах сербы потерпели пять поражений при одной ничьей. Позор, который идет на руку Украине как конкуренту Сербии в Таблице коэффициентов. Учитывая то, что "Црвена Звезда" у них взяла бонусы за Лигу чемпионов, нам уже и так придется догонять. Поэтому каждая неудача - плюс для Украины.