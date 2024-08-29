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ЛК. Представитель конкурента Украины повторил антидостижение Днепра-1, турки прошли в основной раунд
Ответные матчи раунда плей-офф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
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Первые матчи стадии состоялись неделю назад; ответные матчи разбиты на два игровых дня.
"Башакшехир" (Турция) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) 2:0 (первый матч - 0:0)
Голы: Шахинер 64, Кемен 82
Удаление: Болгер 84 ("Сент-Патрикс", прямая красная)
Все стало на свои после. Удивил результат первого матча, в котором статусный "Башакшехир" не сумел одолеть скромного представителя Ирландии. Но ответный матч не оставил сомнений относительно распределения сил. Турки закономерно выходят в основной этап.
"Гент" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) 1:0 (первый матч - 1:0)
Гол: Делорж-Книепр 88
"Партизан" повторил прошлогоднее антидостижение "Днепра-1": поочередно вылетел из трех подряд еврокубков. Даже хуже, потому что в трех раундах сербы потерпели пять поражений при одной ничьей. Позор, который идет на руку Украине как конкуренту Сербии в Таблице коэффициентов. Учитывая то, что "Црвена Звезда" у них взяла бонусы за Лигу чемпионов, нам уже и так придется догонять. Поэтому каждая неудача - плюс для Украины.
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