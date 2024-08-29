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Бетис - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций
Бетис - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Кривбас
Сегодня, 29 августа "Кривбасс" проведет ответный матч против "Бетиса" в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25.
Игра состоится в Севилье на стадионе "Эстадио Бенито Уильямарин".
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Первый поединок завершился победой испанцев со счетом 2:0. Победитель этой пары попадет в основной раунд Лиги конференуий, а проигравший покинет еврокубки.
Начало матча - в 22:00 по Киеву. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Четвертый раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25. Ответный матч
29.08.2024
"Бетис" 22:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
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