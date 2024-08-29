Вирт: В Севилье должно произойти чудо, чтобы Кривбасс забил два или более гола

Украинский тренер и футбольный эксперт Юрий Вирт оценил шансы "Кривбасса" в ответном матче с "Бетисом" в плей-офф квалификации Лиги конференций.

- Юрий Николаевич, Вы верите в камбэк "Кривбасса"?

- Шансы у "Кривбасса" есть, но они, будем откровенны, - минимальные. Как показала первая игра, уровень "Бетиса" на порядок выше команды Юрия Вернидуба. В Севилье должно произойти чудо, чтобы "Кривбасс" забил два или более гола, не пропустил и прошел дальше. Только чудо поможет украинской команде. Конечно, чудеса в футболе случаются, но...

- Почему, по Вашему мнению, "Кривбасс" так слабо провел первый поединок? За весь матч украинский клуб даже не нанес ни одного удара в створ ворот. Это какой-то ментальный испуг? Типа команда из Испании, да не "Реал" или "Барселона", но из Ла Лиги.

- Я бы не сказал, что ребята Вернидуба испугались подопечных Пеллегрини. Нет! Повторюсь, просто "Бетис" объективно сильнее на сегодня "Кривбасса". Вот и все. И, опять же, давайте будем искренними: уровень нашего чемпионата по известным всем причинам очень сильно просел. Да, "Бетис" - не "Реал" и не "Барселона", но ведь Ла Лига один из сильнейших чемпионатов Европы и занять там седьмое место - дорогого стоит.

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Но, знаете, я бы сильно не критиковал "Кривбасс" за первую игру. Они старались, бились, не засели наглухо в обороне и не играли на отбой. Я так думаю, что во многом их мог надломить быстрый первый гол (на 13 минуте), который, вероятно, сломал предыдущий план на игру.

- Начало нового сезона "Кривбассу" не удалось в целом, как по мне. Вылетели от "Виктории" в Лиге Европы, разгромное поражение от "Карпат" в УПЛ (0:3), ничья с "Ингульцом" дома (1:1). Возможно, Вернидуб перегрузил команду на предсезонных сборах?

- Вопрос непростой. В противостоянии с "Викторией" в Лиге Европы все произошло справедливо, скажу так. Все по делу. Хотя и не было уже аж такого преимущества чешской команды над "Кривбассом". Просто у них коллектив более опытный, который почти каждый сезон играет в еврокубках. Силовая такая команда, хорошо давила, поэтому и не выдержали наши ребята.

Если говорить об обеих играх против "Виктории", то "Кривбасс" выглядел достойно и мог не проигрывать, если бы реализовал свои моменты. Хромала именно реализация.

А вот почему такие результаты в УПЛ... Если говорить о фиаско во Львове, то первые минут 30 именно "Кривбасс" полностью доминировал на поле и за это время мог забивать трижды, но, опять же - слабая игра в атаке, слабая реализация и произошло все наоборот. Львовяне же забили немножко курьезный, неожиданный, первый гол, перехватили инициативу, быстро забили второй и победили.

Если же мы говорим о последней игре с "Ингульцом", то, возможно подопечным Вернидуба где-то банально не хватило сил. Всего три дня прошло после игры против "Бетиса". Непростой, длительный, переезд из Словакии, опять же, не стоит забывать о логистике. Где-то эмоционально команда также могла перегореть. Однако, как по мне, говорить о плохой физике не стоит - "Кривбасс" даже в конце матча бежал и прессинговал.

Как резюме, не думаю, что Вернидуб перегрузил команду на летних сборах. У "Кривбасса" в каждой игре есть моменты, но они их не реализовывают. Это на сегодня главная их проблема. Нет голов, а без них как победить?, - сказал Вирт.