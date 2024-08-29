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Мареска: Серветт не удивил меня в первом матче. Нам нужно быть готовыми к тяжёлой игре
О недооценке речи не идет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" поделился ожиданиями от ответного матча с швейцарским "Серветтом" в 4-м раунде квалификации Лиги конференций. Первая игра завершилась в пользу лондонцев со счётом 2:0. "Они не удивили меня в первом поединке, потому что это очень хорошая команда с отличными игроками. Они совершенно ясно понимают, чего хотят добиться. Это будет тяжелая игра. У меня нет никаких сомнений в этом. Нам нужно быть готовыми. Вы можете видеть стиль, в котором они хотят играть, то, как они защищаются, как они атакуют. У них есть очень высокие игроки, которые часто выигрывают верховые единоборства", - приводит слова итальянца пресс-служба "синих".
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