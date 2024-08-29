Мареска: Серветт не удивил меня в первом матче. Нам нужно быть готовыми к тяжёлой игре

Главный тренер "Челси" поделился ожиданиями от ответного матча с швейцарским "Серветтом" в 4-м раунде квалификации Лиги конференций.

Первая игра завершилась в пользу лондонцев со счётом 2:0.

"Они не удивили меня в первом поединке, потому что это очень хорошая команда с отличными игроками. Они совершенно ясно понимают, чего хотят добиться.

Это будет тяжелая игра. У меня нет никаких сомнений в этом. Нам нужно быть готовыми.

Вы можете видеть стиль, в котором они хотят играть, то, как они защищаются, как они атакуют. У них есть очень высокие игроки, которые часто выигрывают верховые единоборства", - приводит слова итальянца пресс-служба "синих".