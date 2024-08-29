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Паляница: Кривбасс еще может хлопнуть дверью в матче с Бетисом

Лига конференций
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Решающая игра уже сегодня

Паляница: Кривбасс еще может хлопнуть дверью в матче с Бетисом

fckryvbas.com

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Бывший игрок сборной Украины и "Кривбасса" Александр Паляница рассказал, чего ожидает от ответного матча криворожан с "Бетисом" в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.

"Явный фаворит - "Бетис". И не только потому, что без труда взял верх в первом поединке и, что "Кривбасс" будет выступать без лидера атак Принса Аду, которого неожиданно продали в "Викторию" (Пльзень). Все гораздо проще: "Бетис" представляет испанскую Ла Лигу - одну из сильнейших в Европе и уровень футболистов здесь значительно выше, чем в УПЛ.

Тем не менее, "Кривбасс" еще может на прощание с евросезоном хлопнуть дверью. Поскольку результат уже не будет давить на криворожан, то они могут сыграть в свое удовольствие, а это иногда приносит весомые дивиденды. Посмотрим чего стоит нападение "Кривбасса" без Принса Аду, воспользуется ли кто-то из подопечных Юрия Вернидуба возможностью "засветиться" на международной арене и окажется на заметке у какого-то именитого зарубежного клуба.

Впрочем, можно предположить, что сегодня в составе "Кривбасса" будут ротации. Победить "Бетис" - очень сложно, а уже 1 сентября "Кривбасс" ждет календарный матч чемпионата УПЛ - с "Шахтером". И чтобы в следующем году снова играть в еврокубках надо быть впереди в Украине.

Все же, остается надеяться, что "Кривбасс" в Севилье будет оказывать упорное сопротивление и прервет свою безголевую серию на международной арене. Даже без Принса Аду", - сказал Паляница.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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