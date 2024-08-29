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"Мы солидарны с украинским народом". Бетис поддержал Кривбасс перед матчем ЛК

Лига конференций

Испанский клуб вывесил флаг Украины на стадионе

"Мы солидарны с украинским народом". Бетис поддержал Кривбасс перед матчем ЛК

Getty Images

Новина українською

"Бетис" выразил поддержку "Кривбассу" перед ответным домашним матчем в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Испанский клуб вывесил на своем стадионе украинский флаг с надписью PAZ, что в переводе означает мир.

"Добро пожаловать на "Бенито Вильямарин", ФК "Кривбасс"!

В нашем родном доме мы выступаем за мир. Мы солидарны с украинским народом", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, ответный матч состоится сегодня, 29 августа и начнется в 22:00 по Киеву. Первая игра завершилась поражение команды Юрия Вернидуба со счетом 0:2.

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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Алина Ерофеева
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