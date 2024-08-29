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"Мы солидарны с украинским народом". Бетис поддержал Кривбасс перед матчем ЛК
Испанский клуб вывесил флаг Украины на стадионе
Getty Images
"Бетис" выразил поддержку "Кривбассу" перед ответным домашним матчем в плей-офф квалификации Лиги конференций.
Испанский клуб вывесил на своем стадионе украинский флаг с надписью PAZ, что в переводе означает мир.
"Добро пожаловать на "Бенито Вильямарин", ФК "Кривбасс"!
В нашем родном доме мы выступаем за мир. Мы солидарны с украинским народом", - сказано в сообщении клуба.
Напомним, ответный матч состоится сегодня, 29 августа и начнется в 22:00 по Киеву. Первая игра завершилась поражение команды Юрия Вернидуба со счетом 0:2.
Welcome to the Benito Villamarín, FC Kryvbas! ????????️— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) August 29, 2024
In our home, we stand for peace. Our solidarity with the Ukrainian people. ???????????? pic.twitter.com/XvNvo3C717
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