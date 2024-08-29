"Мы солидарны с украинским народом". Бетис поддержал Кривбасс перед матчем ЛК

"Бетис" выразил поддержку "Кривбассу" перед ответным домашним матчем в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Испанский клуб вывесил на своем стадионе украинский флаг с надписью PAZ, что в переводе означает мир.

"Добро пожаловать на "Бенито Вильямарин", ФК "Кривбасс"! В нашем родном доме мы выступаем за мир. Мы солидарны с украинским народом", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, ответный матч состоится сегодня, 29 августа и начнется в 22:00 по Киеву. Первая игра завершилась поражение команды Юрия Вернидуба со счетом 0:2.