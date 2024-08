"Мы солидарны с украинским народом". Бетис поддержал Кривбасс перед матчем ЛК

"Бетис" выразил поддержку "Кривбассу" перед ответным домашним матчем в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Испанский клуб вывесил на своем стадионе украинский флаг с надписью PAZ, что в переводе означает мир.

Напомним, ответный матч состоится сегодня, 29 августа и начнется в 22:00 по Киеву. Первая игра завершилась поражение команды Юрия Вернидуба со счетом 0:2.

Welcome to the Benito Villamarín, FC Kryvbas! ????????️



In our home, we stand for peace. Our solidarity with the Ukrainian people. ???????????? pic.twitter.com/XvNvo3C717