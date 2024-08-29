Юрий Кулиш: В матче с Бетисом многое зависит от Юрия Вернидуба

Сегодня в испанской Севилье состоится ответная игра раунда плей-офф Лиги конференций, в которой криворожский "Кривбасс" встретится с местным "Бетисом". О шансах команды Юрия Вернидуба на положительный итог двухраундного противостояния, первая часть которого неделю назад завершилась поражением 0:2, с корреспондентом UA-Футбол поделился один из представителей нашего тренерского корпуса Юрий Кулиш.

– Поединок в Кошице, в котором победили испанцы, я смотрел по телетрансляции и имел возможность определить, что представляет собой нынешний "Бетис", – говорит он. – Могу сказать, что и у этой команды есть слабые места, которые в сегодняшнем матче "Кривбасс" может использовать. По крайней мере, есть надежда, что если главный тренер криворожцев учтет все допущенные в первой встрече ошибки, успеет их проанализировать и исправить, то все может быть. В футболе ведь нет ничего невозможного. Мы были свидетелями многих ситуаций, когда в еврокубковых розыгрышах одна команда уступала в первом матче 0:3, а затем отыгрывала три мяча в повторном, делая общий счет 3:3 и переводя игру в овертайм или серию пенальти, где одерживала победу. Такие именитые клубы, как "Реал" "Барселона", "Бенфика" и многие другие это наглядно демонстрировали. Футбол не обманешь. Так что повторюсь: многое будет зависеть от тренера и исправления ошибок.

- А как насчет настроя футболистов?

– Поверьте, в матчах подобного уровня о настрое не приходится говорить вообще! Ведь сама команда "Бетис", как и участие в еврокубках, является тем раздражителем, который должен заставлять футболистов играть на максимуме. Так что настраивать их на такие игры не нужно – настрой уже заложен в каждом из них уже давно. "Кривбасс" разве часто играет в еврокубках? Нет. Поэтому все и будет зависеть от Юрия Вернидуба и от того, насколько грамотно он построит игру и найдет ли он слабинки у "Бетиса", которые у севильцев, как и у любой другой команды, есть.

- На что бы вы обратили внимание, окажись на месте главного тренера "Кривбасса" перед матчем с "Бетисом"?

- Прежде всего попытался бы исправить игру в обороне. В одной ситуации в случае необходимости встречал бы соперника немного "выше", в другой – "ниже". Когда анализируешь ситуацию, видишь, где у твоей команды есть брешь. И соответственно пытаешься закрыть ее. Допустим, если твой фланговый защитник явно уступает в скорости и его соперник "возит" так, что с того края идет основная опасность во время атак, то тогда тренер прибегает к определенным мерам. Он должен либо сделать рокировку, либо выставлять на ту позицию такого же скоростного и цепкого игрока. Иногда тренер делает замену для игры "один в один", ведь есть такие футболисты, которые ведут всю игру. То есть очень многое зависит от того, как тренер перестроится на ответную игру и как будет готовить команду к ней.

- Как известно, качеству этого процесса мешает логистика и плотный график официальных матчей…

- В этой ситуации, разумеется, Юрия Вернидубу не позавидуешь, ведь во время военного положения "Кривбассу" приходится тяжело из-за логистики. Можно сказать, что криворожская команда постоянно "на колесах". Судите сами: 22-го августа "Кривбасс" играл в словацком Кошице, а всего через три дня, 25-го числа был уже в Кривом Роге, где встречался с "Ингульцем". После этого отправился транзитом через Молдову в Испанию, где 29 августа сойдется в повторной дуэли с "Бетисом". Три матча за семь дней, да еще с постоянными переездами, да еще во время войны – согласитесь, это довольно непросто. Однако как бы то ни было, но повторюсь: ничего невозможного нет. И я уверен, что "Кривбасс" еще может показать зубы. Скажу одно: если криворожцы забьют первыми, то у них будут все шансы спасти ситуацию.