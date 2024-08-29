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Последний еврошанс. Стартовые составы команд на матч Бетис - Кривбасс

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Последний еврошанс. Стартовые составы команд на матч Бетис - Кривбасс

instagram.com/fckryvbas

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 августа, "Кривбасс" проведет свой ответный, выездной матч плей-офф квалификации Лиги конференции с испанским "Бетисом".

В первом поединке неделю назад криворожцы проиграли 0:2.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Льоренте, Натан, Родригес, Кардосо, Альтимира, Родри, Лосада, Эззальзули, Руибаль

Запасные: Адриан, Вьейтес, Хуанми, Вилльям Карвалью, Перро, Форнальс, Марк Рока, Сабали, Диао

"Кривбасс": Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра, Вакулко, Бизимана, Драмбаев, Лунев, Кузык, Кожушко

Запасные: Хома, Маханьков, Понедельник, Соса, Хомченовский, Твердохлеб, Микитишин, Аморозо, Конате, По

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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