Квалификация ЛК. Бетис - Кривбасс 3:0 (2:0). Наглядная разница между УПЛ и еврокубками

Пеллегрини провел ощутимую ротацию своего состава по сравнению с поединком в Словакии. В частности, даже в заявку не попала главная звезда испанцев в лице Набиля Фекира. Хотя, возможно, чемпион мира в составе "Ле Бле" просто напросто саботировал эту игру из-за желания переехать в Саудовскую Аравию. Тем не менее.

То ли смена основного состава хозяев, то ли что-то другое. Однако, нужно сказать, что довольно неожиданно, однако в Севилье "Кривбасс" выглядел значительно солиднее. Начали подопечные Юрия Вернидуба очень активно. Криворожане шли в высокий прессинг, более-менее четко держали структуру и резко при необходимости падали на свою половину.

Нет, это не значит, что бронзовый призер УПЛ полностью доминировал на старте встречи. Футболисты чилийского наставника при поддержке собственных трибун давили, и давили достаточно сильно. Впрочем, первый по-настоящему опасный момент создали именно футболисты украинской команды.

Драмбаев нашел в штрафной площадке Бандейру, который подключился из глубины, но португальский легионер со всей силы влупил в штангу. Как в этом эпизоде не забил фулбек "Кривбасса"?! Объяснить максимально сложно. Стопроцентная голевая возможность.

Далее уже криворожский коллектив преобладал в контексте владения мячом, хотя и подходов к вражеским воротам было больше у "верди-бланкос".

На экваторе же первого тайма снова добавил именно "Кривбасс". В общем, сценарий игры был похож на американские горки в контексте инициативы. Вроде бы криворожане атаковали, но тут бам и провал в обороне.

Чем "Бетис" и успешно воспользовался, наказав украинцев за ошибку. Трижды. Наказав трижды за три индивидуальные ошибки. Дважды привез Бизимана, еще однажды ошибся страж ворот гостей.

В этом как раз и та самая разительная разница между родной УПЛ и даже третьим по рангу еврокубком. Ты можешь прилично обороняться, страховать партнеров, но буквально на секунду расслабиться и соперник не простит. Так и получилось здесь. "Кривбасс" держался 40 минут, и выглядел действительно неплохо. Однако, дальше случился ужас и катастрофа... Три гола за три минуты... Защита криворожан во главе с Клищуком абсолютно полностью и целиком расклеилась и посыпалась.

Во втором тайме уже нужно было просто сохранять лицо. Хотя, объективно, в этом смысла уже никакого не было. Юрий Вернидуб в перерыве сумел немного морально накачать своих подопечных. Однако, этого запала хватило от силы на несколько минут.

А дальше коллективы просто доигрывали эту встречу и отбывали номер на поле. "Бетису" от слова совсем ничего не было нужно, а “Кривбасс” и не мог, и уже того энтузиазма не было. Большинство игрового времени во второй половине испанцы просто плели кружева вокруг штрафной зоны криворожан и спокойно контролировали мяч, строя бесконечные комбинации без какого-либо продвижения вперед. Подопечные Вернидуба лишь изредка огрызались.

Критиковать или ругать "Кривбасс" не хочется. Первый блин комом. Это очень горький, но очень необходимый опыт для дальнейшего роста. Иногда просто нужно сделать шаг назад, чтобы потом пройти два вперед. Главное провести анализ и сделать правильные выводы от этого "холодного душа".

Но сейчас можно лишь констатировать: на данном этапе "Кривбасс" и "Бетис" - это команды из разных миров. Как по уровню, так и по обстоятельствам...

4-й раунд квалификации Лиги конференций

Четверг, 29-е августа

Испания, Севилья. "Эстадио Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Кривбасс" 3:0

Первый матч - 2:0

Голы: Руибаль 40, Эззальзули 43, 45

"Бетис": Силва - Родригес, Натан, Льоренте (Перро 46), Бельерин - Альтимира, Джонни - Эззальзули (Форнальс 60), Лосада, Родри (Хуанми 68) - Руибаль (Диао 60) (к).

Запасные: Адриан (в), Вьетес (в), Диао, Карвалью, Перро, Рока, Сабали, Форнальс, Хуанми.

Главный тренер - Мануэль Пеллегрини.

"Кривбасс": Клищук - Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра (Понедельник 46) - Вакулко (к) (Хомченовский, Бизимана - Драмбаев, Лунев (Соса 59), Кузык (По 46) - Кожушко (Микитишин 59).

Запасные: Маханьков (в), Хома (в), Конате, Аморозо, Микитишин, По, Понедельник, Соса, Твердохлеб, Хомченовский.

Главный тренер - Юрий Вернидуб.

Предупреждения:

Арбитр - Игорь Паяч (Хорватия).