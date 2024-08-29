Тихий ужас. Кривбасс пропустил от Бетиса три гола за три минуты

"Кривбасс" проводит свой ответный, выездной матч плей-офф квалификации Лиги конференции с испанским "Бетисом". В первом поединке неделю назад криворожцы проиграли 0:2.

Криворожцы неплохо смотрелись в первом тайме и даже создавали моменты, но с реализацией были проблемы.

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Ну а в конце первого тайму "Кривбасс" пропустил сразу три гола. Сначала Руибаль, а потом два гола Альзаззули в ворота гостей, которые почему-то бросили играть. 3 гола за 3 минуты и 0:3 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.