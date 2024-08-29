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Тихий ужас. Кривбасс пропустил от Бетиса три гола за три минуты

Лига конференций
Обновлено

А начиналось все неплохо для криворожцев

Тихий ужас. Кривбасс пропустил от Бетиса три гола за три минуты

ФК Кривбас

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" проводит свой ответный, выездной матч плей-офф квалификации Лиги конференции с испанским "Бетисом". В первом поединке неделю назад криворожцы проиграли 0:2.

Криворожцы неплохо смотрелись в первом тайме и даже создавали моменты, но с реализацией были проблемы.

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Ну а в конце первого тайму "Кривбасс" пропустил сразу три гола. Сначала Руибаль, а потом два гола Альзаззули в ворота гостей, которые почему-то бросили играть. 3 гола за 3 минуты и 0:3 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
29.08.2024 в 23:38
А я ж говорил, предупреждал, шо Бескоровайного продавать нельзя. Много ты понимаешь, кричали они... Дебилы блъ.
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Комментарии 16
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Вarcelinius
29.08.2024 в 23:38
А я ж говорил, предупреждал, шо Бескоровайного продавать нельзя. Много ты понимаешь, кричали они... Дебилы блъ.
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 23:26
Испанцы даже не нападают. Ждут когда Кривбасс сам отдаст мяч. Юра, ты им каши давал перед игрой? Что они такие безжизненные ходят. Все делают из последних сил..
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1
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 23:20
во что играет Кривбасс?? Боже какой позор! А Юра сидит и курит Беломор...
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0
1
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Вarcelinius
29.08.2024 в 23:22
бегом звони Юрпэсу и вставь ему пистон
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 23:33
Злой он. Не берёт. А если тронешь за плечо - убьёт!
 
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Вarcelinius
29.08.2024 в 23:18
Е@учий испанский стыд. Хорошо хоть света не было и я этого позорища не видел. Мама дорогая... 3 гола за 3 минуты... Это наверное рекорд в еврокубках всех времён и народов. Кривбасс таки вошёл в анналы...
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жека-киев (биг виладж)
29.08.2024 в 23:28
Шо заважає зарядити планшет чи телефон і дивитись коли немає світла?
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1
0
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 23:34
ума
 
0
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Вarcelinius
29.08.2024 в 23:41
планшета и телефона я старовер, у меня кнопочный
 
0
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жека-киев (биг виладж)
29.08.2024 в 23:04
Повчили лошків, як у ворота попадати))
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4
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.08.2024 в 22:58
Що можна очікувати від скромного клубу "Гірник" Кр. Ріг, на який начепили назву "Кривбас" і за вуха потаскали в "гранди" українського футболу. Бо зеленій мразоті треба піаритись. Це майже такий же фейк, як і нині мертвий дніпро-1.
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3
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.08.2024 в 22:59
Скоро відновиться як який Дніпро1936, і так до безкінечності
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3
0
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 22:50
Это нужно уметь. Это техника, магия
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1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.08.2024 в 22:48
Це не жах, а такий рівень
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6
0
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 22:51
Рівень за з хв 3 гола пропустити? Дворова команда так не зможе
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2
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.08.2024 в 22:58
Змогла
 
3
0

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