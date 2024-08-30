Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Увидеть Севилью и вылететь из еврокубков. Бетис – Кривбасс 3:0. Обзор матча и видео голов
Команда Вернидуба завершает международную кампанию
Фото - Бетіс
Криворожский коллектив уступил во второй встрече противостояния с андалусийцами. "Бело-красно-черные" провалили концовку первого тайма, пропустив трижды – Абде Эззальзули оформил дубль и отдал ассист.
Бронзовый призер УПЛ ни разу не попал в створ и создал лишь два момента, которые могли конвертироваться в забитый мяч. Соперник нанес 18 ударов. 5 попыток заблокировали футболисты "Кривбасса", еще в четырех эпизодах спас Клищук.
Испанский клуб сыграет в основном раунде Лиги конференций, а подопечные Вернидуба сосредоточятся на внутреннем первенстве и Кубке Украины.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25
Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
Популярное сейчас
- ЛК. Батагов, Вакуленко, Братков вылетают, Мудрик помагает Челси пройти дальше
- Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25
- Шахтер узнал соперников в новом формате Лиги чемпионов
- Бетис - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО