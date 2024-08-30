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Увидеть Севилью и вылететь из еврокубков. Бетис – Кривбасс 3:0. Обзор матча и видео голов

Лига конференций

Команда Вернидуба завершает международную кампанию

Увидеть Севилью и вылететь из еврокубков. Бетис – Кривбасс 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Бетіс

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Криворожский коллектив уступил во второй встрече противостояния с андалусийцами. "Бело-красно-черные" провалили концовку первого тайма, пропустив трижды – Абде Эззальзули оформил дубль и отдал ассист.

Бронзовый призер УПЛ ни разу не попал в створ и создал лишь два момента, которые могли конвертироваться в забитый мяч. Соперник нанес 18 ударов. 5 попыток заблокировали футболисты "Кривбасса", еще в четырех эпизодах спас Клищук.

Испанский клуб сыграет в основном раунде Лиги конференций, а подопечные Вернидуба сосредоточятся на внутреннем первенстве и Кубке Украины.

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Смотрите обзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

Бетис – Кривбасс 3:0

Голы: Руибаль, 40, Эззальзули, 41, 43

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Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Александр Симченко
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