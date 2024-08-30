"Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы

Матч, от которого особо ничего не ждали и который мы все считали формальностью еще до того, как он стартовал. Поражение в первой игре со счетом 2:0 дало понять, что на самом деле "Кривбассу" не на что рассчитывать в противостоянии с таким мощным соперником. Но в какой-то гол престижа все равно хотелось верить. Как оказалось, даже этого мы не получили. Зато куда более широкий и веселый спектр эмоций был у испанских журналистов, которые продолжили набрасывать комплименты своей родной команде, как будто матч недельной давности и не завершался.

О чем именно и в каком стиле писали испанские СМИ, когда описывали вторую победу "Бетиса" над "Кривбассом" и итоговый легкий проход дальше в основную стадию Лиги Конференций? Сейчас посмотрим!

Самое известное испанское издание Marca вышло с забавным заголовком: "Абде не знал, что этот матч — лишь формальность". Таким образом, они выделили сильную игру автора дубля в этой игре, который, похоже, не совсем понимал, что необязательно так стараться и можно было поберечь силы.

"Абде решил все за 4 минуты, несмотря на активные старания украинцев в первом тайме, в частности вспоминается то, как они давили на зону Бельерина и в итоге Драмбаев отдал классный навес, которым не смог воспользоваться Кузык. Это заставило Пеллегрини пойти на некоторые изменения, ведь был страх, что из-за той зоны может пойти не так вся игра. А дальше все: мастерство Абде и Руибала сняло все вопросы еще в первом тайме", — говорится в статье. Ну а о втором тайме автор материала написал коротко: Пеллегрини понимал, что все уже решено, дал отдохнуть нужным исполнителям и команда спокойно довела матч до победного. Справедливая и безальтернативная победа. Мы также не можем с этим спорить.

"Вряд ли такой Кривбасс мог бы выжить даже во втором дивизионе Испании", — отмечает после матча автор сайта Mundo Deportivo. Вот настолько низко там оценили умение украинской команды. Также там отмечается, что едва ли не единственный момент, который заставил местные трибуны заволноваться - это серия из угловых, которую гости подавали один за другим, на этом все. Гениальный Абде закрыл все вопросы еще в первом тайме, а во втором это уже был просто отдых.

Рафаэль Пинеда из издания El Pais в заголовок вынес не столько результат матча, как то, что Набиль Фекир покидает команду и вскоре присоединится к "Аль-Джазире". Кажется, что это его волнует куда больше по сравнению с тем, что же происходило на футбольном поле. Все мои старания найти там хотя бы слово о "Кривбассе" и то, как он оценит выступление украинской команды, вышли напрасными. О самой игре журналист написал, что все было решено за 4 минуты в конце первого тайма, после чего пошли эксперименты от Пеллегрини (например, использование Рикардо Родригеса в центре вместо Льоренте) и откровенная экономия сил его команды накануне выезда в мадридский "Реал".

"Абде выдает штормовой перформанс, который помогает одолеть Кривбасс и выйти в основную фазу Лиги Конференций", — это заголовок из издания Relevo. Там также очень активно хвалят выступление марокканца: "Трех минут безумия от Абде хватило, чтобы завершить горячую ночь великолепной победой".

Кстати, в материале также вспомнили момент на 14-й минуте, когда Кузык попал в стойку ворот и взволновал болельщиков на трибунах, которые явно хотели насладиться спокойной победой. Но мы все и так знаем, чем это закончилось. Автор отчета поблагодарил команду за такую игру и пожелал всего наилучшего в Лиге Конференций.

Присоединимся к этим пожеланиям и мы. Ну а что касается команды Юрия Вернидуба, то подобный тяжелый опыт всегда идет только на пользу. Возможно, сегодня им нужен был такой вызов против такой команды, чтобы переосмыслить свою игру и свой подход. Подобные поражения не проходят бесследно и в итоге их можно превратить во что-то полезное для себя. Этого "Кривбассу" и желаем.