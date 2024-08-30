Без представителей Украины. Известны все участники основного раунда Лиги конференций

Состоялись все матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Следовательно, определились все участники основной стадии третьего по престижности евротурнира.

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36 участников разделены на шесть корзин по шесть команд в каждой. Жеребьевкой определится сетка турнира: каждая команда сыграет с одним соперником из каждой корзины (всего шесть матчей для каждого участника).

Команды из одной страны не могут встречаться между собой на лиговом этапе турнира; географическое ограничение – максимум два соперника из одной Ассоциации.

Все участники основного раунда Лиги конференций 2024/25:

первая корзина: "Челси" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Гент" (Бельгия), "Фиорентина" (Италия), ЛАСК (Австрия), "Бетис" (Испания);

вторая корзина: "Башакшехир" (Турция), "Мольде" (Швеция), "Легия" (Польша), "Хайденхайм" (Германия), "Юргорден" (Швеция), АПОЭЛ (Кипр);

третья корзина: "Рапид" (Австрия), "Омония" (Кипр), ХИК (Финляндия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Астана" (Казахстан), "Олимпия" (Словения);

четвертая корзина: "Серкль Брюгге" (Бельгия), "Шемрок Роверс" (Ирландия), "Нью-Сейнтс" (Уэльс), "Лугано" (Швейцария), "Хартс" (Шотландия), "Млада" (Чехия);

пятая корзина: "Петрокуб" (Молдова), "Санкт-Галлен" (Швейцария), "Панатинаикос" (Греция), "Бачка-Топола" (Сербия), "Борац" (Босния и Герцеговина), "Ягеллония" (Польша);

шестая корзина: "Целье" (Словения), "Ларн" (Северная Ирландия), "Динамо" (Минск, Беларусь), "Пафос" (Кипр), "Викингур" (Исландия), "Ноах" (Армения).

Жеребьевка состоится 30-го августа в 15:30.