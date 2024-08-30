Вернидуб: Ничем не уступали первые 40 минут. Пропустили и немного посыпались. Второй тайм сыграли 0:0

Юрий Вернидуб подвел итоги последнего еврокубкового матча сезона.

"Поздравляю "Бетис" с победой и выходом в групповой этап Лиги конференций. Очень мощная и неплохая команда, в составе немало быстрых футболистов. Хотя, если взять игру в целом, то мы ничем не уступали сопернику в первые 40 минут. Пропустили первый гол, после чего немного посыпались.

Затем пропустили второй и третий мяч за несколько минут. Для нас это был удар. Пообщались с командой в раздевалке, произвели некоторые замены. Второй тайм сыграли 0:0, первый – проиграли 0:3. Потому много комментировать не хочется".