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Вернидуб: Ничем не уступали первые 40 минут. Пропустили и немного посыпались. Второй тайм сыграли 0:0

Лига конференций

Наставник Кривбасса выступил на послематчевой пресс-конференции

Вернидуб: Ничем не уступали первые 40 минут. Пропустили и немного посыпались. Второй тайм сыграли 0:0

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Юрий Вернидуб подвел итоги последнего еврокубкового матча сезона.

"Поздравляю "Бетис" с победой и выходом в групповой этап Лиги конференций. Очень мощная и неплохая команда, в составе немало быстрых футболистов. Хотя, если взять игру в целом, то мы ничем не уступали сопернику в первые 40 минут. Пропустили первый гол, после чего немного посыпались.

Затем пропустили второй и третий мяч за несколько минут. Для нас это был удар. Пообщались с командой в раздевалке, произвели некоторые замены. Второй тайм сыграли 0:0, первый – проиграли 0:3. Потому много комментировать не хочется".

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"Для наших ребят это большая школа. Они увидели, к какому уровню нужно стремиться. Это классный футбол. Приятная атмосфера: заполненный стадион, много болельщиков, горячо поддерживающих команду, поют песни. Это невероятно.

К сожалению, только две команды в этом году будут представлять Украину на групповом этапе еврокубков. Это "Шахтер" и "Динамо". Хочу пожелать им удачного выступления в Европе. Будем за них болеть всей Украиной”, – заявил Вернидуб.

В воскресенье "Кривбасс" будет принимать "Шахтер" в УПЛ.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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