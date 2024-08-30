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Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию жеребьевки основого этапа Лиги конференций

Лига конференций

Жеребьевка Лиги конференций: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция процедуры ⋇ 30.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию жеребьевки основого этапа Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

30 августа в Монако пройдет жеребьевка основного раунда Лиги конференций-2024/25.

36 участников разделены на шесть корзин по шесть команд в каждой. Жеребьевкой определится сетка турнира: каждая команда сыграет с одним соперником из каждой корзины (всего шесть матчей для каждого участника).

Команды из одной страны не могут встречаться между собой на лиговом этапе турнира; географическое ограничение – максимум два соперника из одной Ассоциации.

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Стоит отметить, что своих соперников узнают и украинские легионеры - "Челси" Михаила Мудрика и ЛАСК Максима Таловерова. Обе команды находятся в первой корзине.

Со всеми участниками можно ознакомиться здесь.

Жеребьевка будет проводиться с помощью компьютера, а не вручную, как это было раньше. Сама процедура начнется в 15:30 по Киеву. Видеотрансляция будет на MEGOGO (MEGOGO Football 1) и официальном сайте УЕФА.

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Трансляція жеребкування основного етапу Ліги конференцій
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Алина Ерофеева
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