  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Наставник Бетиса отреагировал на победу над Кривбассом в матче ЛК
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Бетиса отреагировал на победу над Кривбассом в матче ЛК

Лига конференций

Испанский клуб уверенно пробился в групповой раунд турнира

Наставник Бетиса отреагировал на победу над Кривбассом в матче ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над "Кривбассом" (3:0) в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций.

Читайте такжеКвалификация ЛК. Бетис - Кривбасс 3:0 (2:0). Наглядная разница между УПЛ и еврокубками

"Самым важным было выйти в групповой этап. Мы сделали важный шаг в первой игре, и это подтвердилось в ответном матче. Нам нужен хороший состав, чтобы пройти как можно дальше во всех трех соревнованиях. Первая задача – пройти к групповому этапу.

То, что было в прошлом году, теперь в прошлом. Кое-что произошло, и это другой сезон. Мы думаем о выходе в другой групповой этап. Мы пришли с холодной головой, не думали о результате Лиги конференций прошлого года, и достигли нашей цели", – приводит слова Пеллегрини Marca.

Отметим, что в прошлом сезоне "Бетис" в плей-офф квалификации вылетел от загребского "Динамо" (0:1, 1:1).

Читайте также"Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
По теме
yellow-arrow
Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию жеребьевки основого этапа Лиги конференций
yellow-arrow
"Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
yellow-arrow
Вернидуб: Ничем не уступали первые 40 минут. Пропустили и немного посыпались. Второй тайм сыграли 0:0
Кривбасс (Кривой Рог) Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости