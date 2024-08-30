Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Бетиса отреагировал на победу над Кривбассом в матче ЛК
Испанский клуб уверенно пробился в групповой раунд турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над "Кривбассом" (3:0) в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций.
"Самым важным было выйти в групповой этап. Мы сделали важный шаг в первой игре, и это подтвердилось в ответном матче. Нам нужен хороший состав, чтобы пройти как можно дальше во всех трех соревнованиях. Первая задача – пройти к групповому этапу.
То, что было в прошлом году, теперь в прошлом. Кое-что произошло, и это другой сезон. Мы думаем о выходе в другой групповой этап. Мы пришли с холодной головой, не думали о результате Лиги конференций прошлого года, и достигли нашей цели", – приводит слова Пеллегрини Marca.
Отметим, что в прошлом сезоне "Бетис" в плей-офф квалификации вылетел от загребского "Динамо" (0:1, 1:1).
Популярное сейчас
- "Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
- Таблица коэффициентов. Украина заходит в осень 21-й. И снизу еще поджимают
- ЛК. Батагов, Вакуленко, Братков вылетают, Мудрик помагает Челси пройти дальше
- Бетис - Кривбасс. Анонс и прогноз матча квалификации ЛК на 29.08.2024
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО