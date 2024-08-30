Наставник Бетиса отреагировал на победу над Кривбассом в матче ЛК

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над "Кривбассом" (3:0) в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций.

"Самым важным было выйти в групповой этап. Мы сделали важный шаг в первой игре, и это подтвердилось в ответном матче. Нам нужен хороший состав, чтобы пройти как можно дальше во всех трех соревнованиях. Первая задача – пройти к групповому этапу.

То, что было в прошлом году, теперь в прошлом. Кое-что произошло, и это другой сезон. Мы думаем о выходе в другой групповой этап. Мы пришли с холодной головой, не думали о результате Лиги конференций прошлого года, и достигли нашей цели", – приводит слова Пеллегрини Marca.