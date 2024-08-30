Андрей Тлумак: Кривбасс мне напомнил Карпаты моего поколения, мы были слабее наших соперников, но играли на равных с ними

Бывший вратарь "Карпат" Андрей Тлумак эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций "Бетис" - "Кривбасс", закончившийся поражением украинской команды со счетом 0:3.

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- Есть некоторые специалисты, которые говорили, что если "Кривбасс" поработает над своими ошибками, то в ответной игре может на что-то рассчитывать. Существует немало примеров, когда команда после поражения 0:2 отыгрывалась, забивая сопернику три мяча, и проходила дальше. И так далее и тому подобное… Если бы у вас перед игрой спросили о шансах "Кривбасса", что бы вы ответили?

- Перед игрой, сказал бы тоже, что и после окончания. Шансов не было. Украинские команды играют тяжело против испанских. Игра показала уровень наших футболистов на фоне "Бетиса". Еще вчера игроки "Кривбасса" играли в посредственных командах, а сейчас вышли на другой уровень. Но у меня нет повода критиковать игроков, так как у них нет опыта выступлений в таких турнирах и матчах. Несмотря на вылет можно даже похвалить подопечных Вернидуба, за смелость играть не просто в футбол, а в азартный футбол, и это касается не только этого поединка, но и предыдущих. "Кривбасс" мне напомнил "Карпаты" моего поколения, мы были слабее наших соперников, но играли на равных с ними. Вспомните прекрасные матчи с "Галатасараем", дортмундской "Боруссией". То же можно сказать и про криворожцев, они играют в азартный футбол, создают моменты. Да, нет результата, но они заслуживают похвалы. Если будут держать такой уровень, то в следующем году выступят намного лучше. При условии, что не утратят своих лидеров, укомплектуются точечно в каждую линию, тогда можно требовать от команды большего. Со своей стороны могу сказать, что "Кривбасс" - молодцы, сделали максимум на сегодняшний день. Трудности в стране сказываются и на футболе.

- Вы сказали – "если не утратят ведущих игроков". Но уже есть потеря в лице Принса, который определял игру команды. Он знаковый игрок для клуба.

- Они могут потерять еще несколько лидеров. Мы понимаем, в какое непростое время живем, мы не владеем информацией изнутри клуба, как они могут удерживать легионеров в таких условиях. А это постоянные взрывы, бомбежки города. Как иностранцев удержать?

- Первые 20 минут "Кривбасс" играл достойно. Представим, что на 14-й минуте Кузык забивает гол, попал в штангу ворот с убойного момента. Счет 1:0 в пользу гостей. Могло бы это изменить ход игры в пользу "Кривбасса"?

- Думаю, что нет. Я бы сказал, что "Кривбасс" играл хорошо до первого пропущенного мяча, аж до 40-й минуты. Классные команды, классные игроки, имея момент, его реализуют, что и продемонстрировали испанцы. Пока наша команда приходила в себя после первого гола, пропустили еще два. "Бетис" уровнем намного выше. Даже если бы пропустила первыми, в любой момент могли прибавить и решить исход в свою пользу. В конце игры могли забить четвертый и пятый мячи. Но просто доигрывали поединок.

- После двух болезненных поражений и вылета сначала из Лиги Европы, а затем из Лиги Конференций, команда психологически не сломается в чемпионате УПЛ?

- Вряд ли. Юрий Вернидуб – опытный тренер, команда насыщена хорошими футболистами, набралась бесценным опытом в этих поединках. Нужно немного передохнуть после такой тяжелой логистики, колеся по Украине и Европе. Поверьте, это тяжело сидеть сутками в автобусе. Сейчас сыграют с "Шахтером", потом будет пауза в чемпионате, где можно отдохнуть, а после совершат новый рывок в достижениях своих высоких целей. Команда вкусила прелести участия в еврокубках, поэтому, уверен, перед клубом стоит задача опять занять призовые места в чемпионате и участвовать в международных матчах. Пожелаем им удачи. И повторюсь, своей игрой и отношением к делу, они не заслуживают, чтобы поддаваться критике.