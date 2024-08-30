Хомченовский: Эта неудача будет стимулом для Кривбасса работать еще больше

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал поражение от "Бетиса" (0:3) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.

- Дмитрий, как прокомментируешь игру?

- Конечно, команда разочарована, ведь мы не прошли в групповой этап. Хочется всех поблагодарить: наш клуб, болельщиков за поддержку; наших защитников, ВСУ - без них у нас бы не было такой возможности. Команда билась до последнего. Эта неудача будет стимулом для "Кривбасса" работать еще больше, чтобы прогрессировать в чемпионате Украины и получать новые победы.

Очень хочется вернуться к этой невероятной еврокубковой атмосфере уже в следующем году, и выступить лучше, будем делать все для этого. Для ребят, которые впервые играли на таком уровне - это большой опыт, они почувствовали, что такое европейский футбол.

- Чувствовали ли психологическое давление со стороны фанов "Бетиса", ведь стадион был достаточно неплохо заполнен?

- Не сказал бы, что было трудно. Наоборот: мы этого хотели и ждали. Невероятно играть при такой аудитории.

- Как считаешь, в чем причины того, что "Кривбасс" пропустил три гола за четыре минуты перед перерывом?

- Трудно сразу ответить, надо разбираться. Мы все проанализируем и в дальнейшем постараемся таких досадных ошибок больше не допускать.

- "Кривбасс" получил большой опыт в этих четырех матчах?

- Сто процентов. Мы поняли, как это играть против команд европейского уровня. Эти матчи пойдут нам только на пользу, - сказал Хомченовский.