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Хомченовский: Эта неудача будет стимулом для Кривбасса работать еще больше
Хавбек "красно-белых" проанализировал поражение от "Бетиса"
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал поражение от "Бетиса" (0:3) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.
- Дмитрий, как прокомментируешь игру?
- Конечно, команда разочарована, ведь мы не прошли в групповой этап. Хочется всех поблагодарить: наш клуб, болельщиков за поддержку; наших защитников, ВСУ - без них у нас бы не было такой возможности. Команда билась до последнего. Эта неудача будет стимулом для "Кривбасса" работать еще больше, чтобы прогрессировать в чемпионате Украины и получать новые победы.
Очень хочется вернуться к этой невероятной еврокубковой атмосфере уже в следующем году, и выступить лучше, будем делать все для этого. Для ребят, которые впервые играли на таком уровне - это большой опыт, они почувствовали, что такое европейский футбол.
- Чувствовали ли психологическое давление со стороны фанов "Бетиса", ведь стадион был достаточно неплохо заполнен?
- Не сказал бы, что было трудно. Наоборот: мы этого хотели и ждали. Невероятно играть при такой аудитории.
- Как считаешь, в чем причины того, что "Кривбасс" пропустил три гола за четыре минуты перед перерывом?
- Трудно сразу ответить, надо разбираться. Мы все проанализируем и в дальнейшем постараемся таких досадных ошибок больше не допускать.
- "Кривбасс" получил большой опыт в этих четырех матчах?
- Сто процентов. Мы поняли, как это играть против команд европейского уровня. Эти матчи пойдут нам только на пользу, - сказал Хомченовский.
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