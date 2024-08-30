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Кожушко: Опыт в еврокубках пойдет Кривбассу на пользу в УПЛ

Лига конференций

Криворожский клуб проиграл "Бетису" в плей-офф квалификации Лиги конференций

Кожушко: Опыт в еврокубках пойдет Кривбассу на пользу в УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал поражение от "Бетиса" (0:3) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.

- Олег, почему не удалось сегодня получить положительный результат?

- До пропущенного гола "Кривбасс" выглядел очень неплохо. Мы давали бой "Бетису", пытались прессинговать. Мы имели классный момент, чтобы забить, но не реализовали. Затем пропустили в свои ворота, а потом сразу еще, и это где-то повлияло на нас психологически. После чего игра в первом тайме была закончена.

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- Атмосфера чужого стадиона дополнительно давила на "Кривбасс"?

- Не думаю. Для каждого игрока - это праздник, такая атмосфера. Наоборот: она только мотивировали демонстрировать хороший футбол.

- Четыре матча в еврокубках. Какой опыт получил "Кривбасс"?

- Бесценный опыт. Он пойдет нам на пользу в УПЛ. Высокий уровень еврокубков - большая школа для нашей команды, - отметил Кожушко.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
30.08.2024 в 14:40
3 минуты 3 гола --набрались опыта
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
30.08.2024 в 14:40
3 минуты 3 гола --набрались опыта
Ответить
1
0

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