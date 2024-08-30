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Кожушко: Опыт в еврокубках пойдет Кривбассу на пользу в УПЛ
Криворожский клуб проиграл "Бетису" в плей-офф квалификации Лиги конференций
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал поражение от "Бетиса" (0:3) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.
- Олег, почему не удалось сегодня получить положительный результат?
- До пропущенного гола "Кривбасс" выглядел очень неплохо. Мы давали бой "Бетису", пытались прессинговать. Мы имели классный момент, чтобы забить, но не реализовали. Затем пропустили в свои ворота, а потом сразу еще, и это где-то повлияло на нас психологически. После чего игра в первом тайме была закончена.
- Атмосфера чужого стадиона дополнительно давила на "Кривбасс"?
- Не думаю. Для каждого игрока - это праздник, такая атмосфера. Наоборот: она только мотивировали демонстрировать хороший футбол.
- Четыре матча в еврокубках. Какой опыт получил "Кривбасс"?
- Бесценный опыт. Он пойдет нам на пользу в УПЛ. Высокий уровень еврокубков - большая школа для нашей команды, - отметил Кожушко.
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