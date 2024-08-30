Микитин: Кривбассу в матче с Бетисом не хватило мастерства

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин оценил ответный матч "Кривбасса" с "Бетисом" (0:3) в плей-офф квалификации Лиги конференций.

"К сожалению, хлопнуть на прощание дверью криворожанам не удалось. Хотя гости выступали в боевом составе, тогда, как севильцы дали отдохнуть своим лидерам перед воскресным поединком Ла Лиги с грандом – "Реалом". Однако даже это не помогло "Кривбассу" дать бой испанскому клубу, которому хватило вспышки активности в конце первого тайма, чтобы довести дело до разгрома. Более того, из-за коллективных ошибок в обороне гости в эти минуты могли пропустить еще дважды.

Криворожанам не откажешь в старательности, но в ключевые моменты им всегда чего-то не хватало: последнего паса, точного "выстрела", подстраховки в тылу. Одно слово: мастерства.

Конечно, теперь важно, чтобы после этой серии неудач в еврокубках футболисты "Кривбасса" не оказались в психологической "яме". Ведь уже 1 сентября им играть в чемпионате УПЛ – с "Шахтером". К тому же, необходимо учесть, что дорога из Севильи в Кривой Рог далека и времени на восстановление будет очень мало", – сказал Микитин.