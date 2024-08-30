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Челси Мудрика узнал своих соперников. Результаты жеребьевки Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Команды узнали своих соперников

Челси Мудрика узнал своих соперников. Результаты жеребьевки Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images

Новина українською

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2024/25.

"Челси", где играет украинец Михаил Мудрик, возглавил первую корзину посева во время жребия.

Добавим, согласно новому формату Лиги конференций, каждый клуб получает по шесть соперников и проведет по три матча дома и на выезде. Соревнования будут проходить в формате единой лиги без разделения на группы.

Результаты:

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Челси Мудрика узнал своих соперников. Результаты жеребьевки Лиги конференций - изображение 4Челси Мудрика узнал своих соперников. Результаты жеребьевки Лиги конференций - изображение 5Челси Мудрика узнал своих соперников. Результаты жеребьевки Лиги конференций - изображение 6
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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download1 (huyersk)
30.08.2024 в 18:07
Охрініти аристократам у Казахстан летіти))) Як раз Мудрик і полетить відточувати свій талант та майстерність
sticker
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
30.08.2024 в 18:07
Охрініти аристократам у Казахстан летіти))) Як раз Мудрик і полетить відточувати свій талант та майстерність
sticker
Ответить
0
0

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