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Челси Мудрика узнал своих соперников. Результаты жеребьевки Лиги конференций
Команды узнали своих соперников
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images
30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2024/25.
"Челси", где играет украинец Михаил Мудрик, возглавил первую корзину посева во время жребия.
Добавим, согласно новому формату Лиги конференций, каждый клуб получает по шесть соперников и проведет по три матча дома и на выезде. Соревнования будут проходить в формате единой лиги без разделения на группы.
Результаты:
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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30.08.2024 в 18:07
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