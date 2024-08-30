Челси Мудрика узнал своих соперников. Результаты жеребьевки Лиги конференций

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2024/25.

"Челси", где играет украинец Михаил Мудрик, возглавил первую корзину посева во время жребия.

Добавим, согласно новому формату Лиги конференций, каждый клуб получает по шесть соперников и проведет по три матча дома и на выезде. Соревнования будут проходить в формате единой лиги без разделения на группы.

Результаты: