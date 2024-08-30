Форвард Кривбасса: Мы давали бой Бетису, пытались прессинговать

Нападающий " Кривбасса " Олег Кожушко прокомментировал второй матч плей-офф Лиги Конференций 2024/25 против испанского "Бетиса" (0:3).

- Олег, почему не удалось сегодня получить положительный результат?

- До пропущенного гола "Кривбасс" выглядел очень неплохо. Мы давали бой "Бетису", пытались прессинговать. Мы имели классный момент, чтобы забить, но не реализовали. Затем пропустили в свои ворота, а потом сразу еще, и это где-то повлияло на нас психологически. После чего игра в первом тайме была закончена.

- Атмосфера чужого стадиона дополнительно давила на "Кривбасс"?

- Не думаю. Для каждого игрока - это праздник, такая атмосфера. Наоборот: она только мотивировали демонстрировать хороший футбол.

- Четыре матча в еврокубках. Какой опыт получил "Кривбасс"?

- Бесценный опыт. Он пойдет нам на пользу в УПЛ. Высокий уровень еврокубков - большая школа для нашей команды.