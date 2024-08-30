Александр Кучер: Никак не скажешь, что игра Кривбасса с Бетисом была безнадежной

Накануне криворожский "Кривбасс" завершил свои еврокубковые выступления. Во втором матче плей-офф Лиги конференций с испанским "Бетисом" команда Юрия Вернидуба уступила 0:3 и по сумме двухраундового поединка выбыла из турнира.

Впечатлениями об игре в Севилье с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Кучер.

– Впечатления получились двойственными, – говорит он. - Начало матча для криворожской команды было неплохое. Мы видели, что у ее футболистов было огромное желание, они шли вперед и создавали моменты. Было видно, что криворожцы хотят забить мяч, а затем сделать все, чтобы пройти дальше в Лиге конференций. Но в конце первого тайма за три минуты "Кривбасс" пропустил три гола. Такое ощущение, что вроде бы "Бетису" захотелось на классе забить эти мячи, чтобы сделать результат, закончить матч и пройти дальше.

- Можно ли говорить, что в деморализованном состоянии криворожцы оказались после того, как пропустили первый из трех мячей?

– Да, безусловно. Этот гол оказал большое влияние на настрой и игровой пыл футболистов "Кривбасса". Упустив несколько возможностей отличиться, когда до такой желанной цели было каких-то полшага, и вдруг пропустить в свои – это очень тяжело психологически. Криворожцы понимали, что лишь незадолго до этого они были близки к тому, чтобы забить первый мяч, а затем при благоприятных обстоятельствах и сравнить его по сумме двух матчей. И вдруг в какой-то момент все обернулось в игре таким образом, что уже нужно забивать в ворота "Бетиса" трижды. Понятно, что пропущенный гол нашу команду деморализовал, а два следующих угнетили. И все же следует отдать должное "Кривбассу", который еще пытался идти вперед. Лишь в концовке матча было видно, что у криворожцев опустились руки. "Бетис" этим воспользовался и довел дело до завершения этого двухматчевого противостояния.

- Многие специалисты считают, что, несмотря на неплохую игру в национальном чемпионате, "Кривбасс" в Европе еще не готов играть на равных со средними по классу соперниками. Вы такого же мнения?

– Конечно. Это сейчас очень тяжело, ведь футбол в Украине и Европе отличается. Все мы понимаем, что в нашей стране он пошел на убыль – к сожалению, у нас сегодня есть другие, более важные проблемы. Но вместе с тем следует отдать должное криворожской команде, стремившейся достичь благоприятного результата. И никак не скажешь, что игра "Кривбасса" с "Бетисом" была совершенно безнадежной. Мы хорошо понимаем наши реалии – от этого и отталкиваемся.

– Что скажете о легионерах "Кривбасса", от игры которых во многом зависят турнирные дела как на внутренней арене, так и в еврокубках?

– То, что мы видим в их исполнении в чемпионате Украины – этого достаточно. А вот для успешных выступлений в Европе их уровня маловато.