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В заявку Челси на матчи Лиги конференций не попали три основных игрока

Лига конференций

Известна причина

В заявку Челси на матчи Лиги конференций не попали три основных игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" опубликовал список игроков, которые будут участвовать в матчах основного этапа Лиги конференций.

В заявке отсутствуют три ключевых игрока: Уэсли Фофана, Коул Палмер и Ромео Лавия. Как сообщила пресс-служба клуба, это решение было принято исключительно с целью оптимизации нагрузки на футболистов.

Добавим, что украинец Михаил Мудрик попал в заявку команди на еврокубок.

"Челси" в ЛК сыграет против таких клубов: "Гент", "Панатинаикос", "Ноах", "Хейденхайм", "Астана“ и "Шемрок Роверс“.

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Челси (Лондон) Уэсли Фофана Лига конференций Коул Палмер Ромео Лавия
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Источник:
Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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download1 (huyersk)
05.09.2024 в 18:05
Ноа,Астана,Щемрок - для Мудрика саме те,щоб показати свій рівень:)
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0
1
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
05.09.2024 в 18:05
Ноа,Астана,Щемрок - для Мудрика саме те,щоб показати свій рівень:)
Ответить
0
1

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