В заявку Челси на матчи Лиги конференций не попали три основных игрока

"Челси" опубликовал список игроков, которые будут участвовать в матчах основного этапа Лиги конференций.

В заявке отсутствуют три ключевых игрока: Уэсли Фофана, Коул Палмер и Ромео Лавия. Как сообщила пресс-служба клуба, это решение было принято исключительно с целью оптимизации нагрузки на футболистов.

Добавим, что украинец Михаил Мудрик попал в заявку команди на еврокубок.

"Челси" в ЛК сыграет против таких клубов: "Гент", "Панатинаикос", "Ноах", "Хейденхайм", "Астана“ и "Шемрок Роверс“.