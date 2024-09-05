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В заявку Челси на матчи Лиги конференций не попали три основных игрока
Известна причина
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" опубликовал список игроков, которые будут участвовать в матчах основного этапа Лиги конференций.
В заявке отсутствуют три ключевых игрока: Уэсли Фофана, Коул Палмер и Ромео Лавия. Как сообщила пресс-служба клуба, это решение было принято исключительно с целью оптимизации нагрузки на футболистов.
Добавим, что украинец Михаил Мудрик попал в заявку команди на еврокубок.
"Челси" в ЛК сыграет против таких клубов: "Гент", "Панатинаикос", "Ноах", "Хейденхайм", "Астана“ и "Шемрок Роверс“.
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